El caso de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán tras la agresión de un grupo armado en su casa

Lo que necesitas saber: La Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación por presunta privación de la libertad de la periodista en el municipio de Nachital.

Article 19 denunció la desaparición de la periodista, directora y reportera de Pulso Informativo del Sureste Roxana Berenice Guzmán Ramírez, en medio de la difusión de un video que muestra a un grupo de sujetos armados irrumpiendo en su casa.

El video se hizo viral en redes y el caso de Roxana Guzmán llegó a la Fiscalía de Veracruz que abrió una carpeta de investigación por presunta privación de la libertad de la periodista en el municipio de Nachital.

Foto: @article19mxca

El caso de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán

Todo sucedió la mañana del 2 de junio cuando un grupo armado irrumpió en el domicilio de Roxana Guzmán en Nachital.

La agresión quedó documentada en un video que muestra la irrupción de los sujetos en la casa de Guzmán y su familia, hasta que uno de los agresores irrumpe la grabación.

Foto: @micheladas.insoportable.2025.

“Desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por fiscales, peritos y policías ministeriales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables“, aquí parte de la respuesta de la Fiscalía de Veracruz.

Colegas periodistas de Veracruz y medios nacionales compartieron el video y, en el caso de Article 19, la organización pidió a las autoridades que la labor periodística de Roxana Guzmán sea tomada en cuenta como una línea de prioridad de investigación.

Además de que apliquen el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

El caso de la directora de Pulso Informativo del Sureste se suma a los casos de agresiones a periodistas en México.

Foto: @Pulso-Informativo-Del-Sureste

En este 2026, colegas de San Luis Potosí denunciaron presunta censura y represalias a través de la Ley IA, por ejemplo.