Aunque las autoridades digan que todo esta bien… la realidad vuelve a demostrarnos lo contrario. Esta vez, Lauro Orozco, el exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, fue asesinado a balazos.

Asesinan a Lauro Orozco, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que el exalcalde del municipio Ignacio Zaragoza, Lauro Orozco Gómez, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles.

De acuerdo con el comunicado, las autoridades encontraron sin vida al exmandatario, a bordo de una camioneta, en la calle Josefa Ortíz de Domínguez.

Ya iniciaron las investigaciones…

Por el momento, las autoridades solo han informado que ya comenzaron con las primeras investigaciones sobre el asesinato del exalcalde.

Tras entrevistar a uno de sus familiares, se descubrió que Orozco había salido de su casa para ir a una bodega (ya que tiene un negocio de venta de alcohol).

Además, aseguraron dos celulares y dos casquillos, y trasladaron el cuerpo del exmandatario a la forense para continuar con las indagatorias. Lo único que podemos asegurar, es que la situación en el país no está para celebrarse (como anda pensando Sheinbaum).