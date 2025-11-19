Lo que necesitas saber: De llevarse a cabo, la celebración por el tiempo que Morena ha estado en el poder sería este 1 de diciembre.

Con la novedad de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que anda analizando si convocará a una celebración por “7 años de transformación”.

Claudia Sheinbaum en conferencia // YouTube: @ClaudiaSheinbaumP (captura de pantalla)

Sheinbaum analiza convocar a celebración por “7 años de transformación”

No, no es broma. Durante su mañanera, la mandataria mexicana reveló que junto con su equipo andan analizando si convocar este 1 de diciembre a una celebración por cumplir “7 años de transformación”.

Y es que aunque haya ocurrido todo una marcha en contra del gobierno y esté en puerta una nueva (para este 20 de noviembre), la presidenta de México aseguró que hay mucho apoyo al movimiento de transformación.

“Se cumplen 7 años de transformación al cierre de este año porque recuerden que el presidente López Obrador entró el primero de diciembre de 2018. Entonces habíamos pensando nosotros en convocar a una celebración“, mencionó.

¿Cuáles son los motivos a celebrar?

Pues tal pareciera que el asesinato del alcalde de Uruapan y la violencia que se vive en el país debería ser suficiente motivo para no tener nada que celebrar, pero Sheinbaum dice que si hay motivos…

De acuerdo con la mandataria, algunos de estos son el récord de inversión extranjera directa, que todos los adultos mayores tienen pensión universal, que todos los jóvenes de secundaria y preparatoria tienen beca, el aumento del 125% del salario mínimo y otros más.

Y aunque reconoció que hay problemas en México, para eso están trabajando todos los días… “por el bienestar de la gente, por la paz y la tranquilidad”. En fin, ya estaremos publicando en algunos días si se llevará a cabo o no este festejo.