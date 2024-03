Lo que necesitas saber: El alcalde de Chahuites llegó a su cargo, luego de unas elecciones extraordinarias celebradas... tras el asesinato de su predecesor, Leobardo Ramos.

Pero no pasa nada. Las campañas electorales siguen como si nada, las autoridades dejan pasar todo como si nada. Nada pasa… total, qué. Ahora fue en Oaxaca, donde un comando llegó y asesino al alcalde de Chahuites. Y no fue el único caso de violencia política reportado ayer. Pero no pasa nada.

Violencia en México / FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

El predecesor del alcalde de Chahuites fue asesinado en 2021

Joaquín Martínez López fue asesinado la noche del 19 de marzo. El hecho fue confirmado por la Fiscalía de Oaxaca en un comunicado en el que se indica que el alcalde de Chahuites fue agredido a disparos a unos pasos de su domicilio. Murió mientras era trasladado a un hospital. Fue un ataque directo, del cual se desconoce qué lo motivo, sin embargo, diiiiice la Fiscalía, ya hay elementos para establecer sólidas líneas de investigación.

Por el momento se desconoce si el alcalde de Chahuites recibió amenazas previo a ser asesinado. Lo que puede apuntar la línea de las investigaciones es un hecho que, quizás, no es coincidencia: en 2021, el predecesor de Joaquín Martínez (quien llegó al poder en elecciones extraordinarias representando al Partido Verde Ecologista) también fue ultimado. Es decir, van dos alcaldes de Chahuites que han sido ejecutados de manera consecutiva.

También asesinaron a regidor de Chilapa, Oaxaca

Además del asesinato del alcalde de Chahuites, Oaxaca, en Guerrero se reportó el homicidio del regidor de Chilapa, Antonio Crespo Bolaños, quien también se desempeñaba como capacitador electoral en náhuatl. De acuerdo con los reportes, Antonio Crespo fue atacado a disparos mientras se encontraba en la cabecera municipal.

Así como en el caso del alcalde de Chahuites, en éste hay un hecho que muy probablemente no es coincidencia: Antonio Crespo era parte del equipo de Tomás Morales Patrón, candidato a alcalde de Chilapa asesinado el pasado 12 de marzo.

“Hay un régimen que no termina de morir, la delincuencia organizada se ha inmiscuido”, señaló el líder de Morena en Oaxaca, Jacinto González, ante el asesinato del regidor cuya principal tarea en los últimos días consistía en capacitar para las próximas elecciones a personas que hablan náhuatl.

El asesinato del alcalde de Chahuites y del regidor de Chilapa se da en el marco de un proceso electoral caracterizado por una creciente violencia. Pero autoridades –iniciando por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador– dicen que no pasa nada… que nomás se está exagerando.

Te puede interesar