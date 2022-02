Así viven en Donetsk y Lugansk: El lado humano del conflicto entre Ucrania y Rusia

El pasado lunes 21 de febrero se daba a conocer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconocía la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, dos regiones separatistas de Ucrania en Donbas, aunque pocos saben cómo son estos lugares y cómo es que la gente vive aquí, en estos dos lugares que han incrementado más la tensión en el conflicto entre rusos y ucranianos.

La historia reciente de Donetsk y Lugansk

Según BBC, Donetsk y Lugansk eran ciudades turísticas que eran bastante visitadas por miles de turistas internacionales; sin embargo, a partir de 2014, hace ya ocho años, se transformaron en dos de los territorios más impenetrables militarmente del mundo.

Y es que ese mismo año, separatistas prorrusos ocuparon la dos regiones y proclamaron su independencia después de la caída del gobierno de ese entonces, aliado de las autoridades rusas, luego de varias manifestaciones con las que se tomaron la capital y después otras regiones.

¿Dónde están ubicadas?

Tanto Donetsk y Lugansk están ubicadas en el conocido “cinturón de óxido” Ucrania, ya que es un área con bastantes minerales como el acero. Sí, están en una cuenca, en la frontera con Rusia, en la mera orilla norte del mar Negro, donde también hay reservas de carbón.

De hecho, también por su ubicación geográfica, representan una ruta de acceso hacia Crimea, la península ucraniana que agregó el gobierno ruso en 2014.

¿Cuántos habitantes hay en la dos regiones?

Hasta la caída de la Unión Soviética, Donetsk era conocida como Stalino, en honor, obviamente, a Iósif Stalin, pero ahora es la principal ciudad de la región minera de Donbas. Actualmente se considera que tiene una población de más o menos dos millones de personas.

Por otra parte, Lugansk antes se llamaba Voroshilovgrad, y aunque es una ciudad un poco más pequeña, es una zona industrial con una población de aproximadamente 1.5 millones de habitantes.

Cabe señalar que gran parte de las personas que viven aquí hablan ruso, pues, además de que están en la mera frontera con Rusia, muchos trabajadores de la Unión Soviética llegaron durante la Segunda Guerra Mundial.

Justo por esta razón, el gobierno de Vladimir Putin ha apoyado a los insurgentes de Donetsk y Lugansk. Y es que luego del conflicto en 2014, las dos zonas hicieron un referéndum para separarse de Ucrania, que aunque reconoció Rusia, no lo hizo la comunidad internacional.

¿Quiénes son los líderes autoproclamados de Donetsk y Lugansk?

Desde 2014, las dos regiones tienen a sus propios presidentes autoproclamados, aliados del gobierno ruso. Por ejemplo, en 2018 se escogió a Denis Pushilin como principal líder de la llamada República Popular de Donetsk, mientras que Leonid Pasechnik es el dirigente de Lugansk.

Sin embargo, según BBC, reportes de inteligencia han indicado que los miembros de la autoproclamadas repúblicas son en su mayoría agentes de inteligencia rusos y aseguran que Putin les ofrece apoyo militar, aunque desde Moscú han negado esta información.

¿Cómo es vivir en estas “repúblicas independientes”?

Para empezar, no hay acceso a la prensa, por lo que no hay mucha información. Además no se permite el acceso a personas que no tengan permisos o pasaportes especiales.

A pesar de que antes había trenes con literas en la estación central de Kiev, capital de Ucrania, así como en Donetsk y Lugansk; ahora el viaje solo puede realizarse en un minibús que tarda casi 27 horas en completar su ruta (eso si se tiene el dichoso permiso especial, porque sino, solo se puede entrar por Rusia).

También hay automóviles que tienen placas especiales y que solo se reconocen en las dos regiones y en Rusia. Aunque Donetsk llegó a albergar la Eurocopa 2012, con lo que se construyó un nuevo aeropuerto, se repararon carreteras y se abrieron hoteles; a principios de este año, habitantes de la región indicaron a la BBC que ahora luce irreconocible, a como se veía en aquel año.

Y sí, en la dos ciudades hay calles con edificios de apartamentos abandonados, algunos con daños por proyectiles y hasta hay un toque de queda en la noche que comienza de las 23:00 a las 05:00 horas.

Por último, hay que señalar que Vladimir Putin autorizó recientemente recibir habitantes de Donetsk y Lugansk, ante el posible conflicto entre Rusia y Ucrania. De, hecho, las autoridades locales de las dos regiones anunciaron una evacuación masiva hacia territorio ruso.