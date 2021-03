Sin mayores riesgos: Vacuna de AstraZeneca es 79% efectiva

Con más de 32 mil participantes —distribuidos en Estados Unidos, Chile y Perú—, la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford confirmaron que la vacuna que desarrollaron es 79% efectiva y no representa mayores riesgos en la formación de coágulos.

De esta manera, AstraZeneca y la Universidad de Oxford arrancaron este lunes 22 de marzo, con la publicación de los resultados de los ensayos clínicos realizados en el continente americano —cuyas pruebas se aplicaron, en su mayoría, en Estados Unidos— y que muestran al mundo la efectividad y seguridad de una vacuna que había estado bajo la lupa de la Unión Europea.

Today we announced results from the US Phase III clinical trial for our COVID-19 vaccine candidate, which demonstrated high efficacy in preventing #COVID19, with no severe cases or hospitalizations. https://t.co/cYeXjVTJZ7 pic.twitter.com/wqb6IihTWs

— AstraZenecaUS (@AstraZenecaUS) March 22, 2021