Lo que necesitas saber: Un menor de edad se encuentra entre los heridos que dejó el ataque al hospital.

La violencia en Sinaloa no se detiene. Está vez la Secretaría de Seguridad Pública informó que tres personas murieron luego de un ataque armado que se registró a las afueras del Hospital Civil de Culiacán.

Las autoridades recibieron varios reportes de disparos cerca de las 21:00 hrs del viernes 29 de agosto.

Policia Estatal de Sinaloa

Tres personas mueren en ataque armado

Los primeros reportes indican que un grupo armado realizó varias detonaciones frente al Hospital Civil de Culiacán contra algunas personas que estaban sentadas entre los maceteros. El ataque dejó un saldo de tres personas muertas y cuatro más resultaron heridas.

De acuerdo con los testigos, los hombres dispararon contra todos sin importar nada, incluso entre los heridos se encuentra un menor de 13 años de edad y dos mujeres.

Hasta el momento se desconoce la razón del ataque, quien era objetivo o si es que se trato de un ajuste de cuentas.

Las autoridades localizaron un vehículo abandonado a unas cuantas calles del Hospital con algunos casquillos percutidos, por lo que se sospecha que ese pudo ser el vehículo utilizado en el ataque.

Además, confirmaron que ya se encuentran investigando el caso para dar con los responsables y esclarecer los motivos del ataque. Tristemente no es un caso aislado y los habitantes de la región se han ‘tenido’ que acostumbrar a ese tipo enfrentamientos, incluso si no tienen nada que ver.