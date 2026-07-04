¿Y la austeridad? Ellos son algunos funcionarios de Morena que fueron vistos en partidos del Mundial pese al llamado de Sheinbaum

Lo que necesitas saber: Pese al llamado de Sheinbaum a los funcionarios de Morena de no asistir a los partidos del Mundial, algunos hicieron caso omiso.

Uno de los “estandartes” de la Cuarta Transformación es la austeridad, pero muchos funcionarios del partido han hecho caso omiso de eso, pues se les ha visto en restaurantes caros, viajes y ahora, con el Mundial 2026, a muchos se les ha visto en los partidos.

¿Lo malo? Es que los costos de entrada para un partido del Mundial están carísimos, los precios rondan desde los 50 mil pesos por muy barato hasta más de 200 mil pesos el más caro.

Y luego de eso, la presidenta Sheinbaum lanzó un mensaje a los funcionarios y legisladores del partido a no asistir a los estadios, ¿y obedecieron? Pues sí, pero no todos; por eso, aquí te dejo una lista de algunos funcionarios que se les ha visto en los partidos mundialistas.

Foto: @AduanasMx

Cuauhtémoc Blanco y su asistencia a los partidos

El exfutbolista del América y ahora diputado federal de Morena, el ‘Cuauh’ es uno de esos funcionarios que hicieron caso omiso de no asistir a los partidos mundialistas.

Porque incluso se le ha visto no una, sino dos veces al exfutbolista en los partidos de la Sele. El primero fue durante el partido inaugural del Mundial, el México vs. Sudáfrica, donde hasta se le vio salir escoltado por elementos de la Guardia Nacional.

Y el más reciente, también se le vio durante el partido de México vs. Ecuador y al parecer estaba en una zona de lujo. Y ojo, porque igual se le vio durante el partido amistoso contra Portugal.

Hasta el momento, el exfutbolista originario de Tepito, no ha salido a aclarar si alguna de estas veces que se le vio en el Estadio Ciudad de México fue porque le regalaron el boleto o alguna otra cortesía.

Miguel Ángel Yunes en el México vs. Corea

Otro de los funcionarios que no hicieron caso a lo que dijo la mandataria fue el senador expanista de Morena, Miguel Ángel Yunes.

El funcionario fue visto durante el partido de México vs. Corea, partido que tuvo lugar en el Estadio Guadalajara. El costo de los boletos para este partido, el más barato era de 44 mil pesos, eso no es muy austero de tu parte, eh.

Juana Carrillo, alcaldesa de Cuautitlán

Sobre este caso ya hablamos más a detalle en otra nota, pero aquí va un poco del contexto. Durante el partido de México vs. Ecuador, los aficionados se percataron de que en las gradas estaba la alcaldesa de Cuautitlán, Juana Carrillo.

Pero el chisme no solo salió a la luz por los aficionados que la vieron, sino que la misma presidenta municipal se encargó de mostrar su asistencia al partido por medio de unas transmisiones en vivo en sus redes sociales.

Pero de acuerdo con una publicación de la presidenta, asegura que asistió al partido porque fue invitada por la FIFA.

Alcaldesa de Cuautitlán en partido de México // Facebook: Juanita Carrillo

Funcionario de Oaxaca asistió a partido tras polémica por construcción de plaza

El secretario de Obras para el Ayuntamiento de Oaxaca, Facundo Alcocer, también fue visto durante el partido de México ante Ecuador. ¿Quién fue el chismoso? La misma transmisión del partido se encargó de exhibir al funcionario.

Y esto salió a la luz en un mal momento, porque Facundo Alcocer justo está enfrentando acusaciones por permitir la construcción de una plaza comercial sin permisos ni mucho menos con estudios.

En fin, hasta el momento estos son los funcionarios de Morena que se les ha visto durante los partidos del Mundial, el partido contra Inglaterra es el último en el Azteca, ¿Crees que se le vea a alguien más? O los veamos en los partidos en EU, porque al Mundial aún le quedan juegos por disputarse.