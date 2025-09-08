Lo que necesitas saber: En video difundido en redes, el autobús avanza justo en el momento en el que el tren estaba pasando. El impacto fue directo.

Una tragedia que necesitará ser investigada para determinar a los responsables (aunque, de primera instancia, todo apunta a una imprudencia). En Atlacomulco se reporta que un tren arrolló a un autobús, dejando un saldo de 45 heridos y 8 muertos.

Tren choca camión en Atlacomulco / FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Número de muertos es preliminar: Protección Civil

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, el accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco – Maravatío (en la zona industrial). Según las primeras informaciones, un ferrocarril impactó directamente contra un autobús de pasajeros perteneciente a la empresa Herradura de Plata.

En el video que se difunde en redes de lo sucedido en Atlacomulco, se ve cómo, inexplicablemente, el autobús avanza lentamente… justo en el momento en el que el tren estaba pasando. El impacto fue directo.

“De manera preliminar se reportan 08 personas fallecidas y 45 lesionadas, atendidas por los cuerpos de emergencia”, indica el boletín ofrecido por Protección Civil del Estado de México.

Por el momento, las autoridades no han deslindado responsabilidades sobre lo que pasó en Atlacomulco

Los equipos de rescate continúan trabajando en la zona de Atlacomulco. Todo el equipo necesario para auxiliar a las personas que viajaban en el autobús de dos pisos impactado por el tren.

Además de Protección Civil, también laboran elementos de la Cruz Roja, SUEM, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región.