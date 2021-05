Chismecito: Exconcursante de ‘Big Brother’ es detenida en el Edomex con un cheque robado

No les pasa que un día están bien Agustín en su casa y de pronto se preguntan, “¿Qué habrá sido de esas personas que participaron en Big Brother México y después del show ya nadie volvió a recordarlos?”. Seguramente no, pero parece que la vida misma se encarga de resolvernos esas incógnitas que no sirve de nada conocer.

Obvio se los decimos por la reciente detención de Azalia Ojeda Díaz ‘La Negra’, ex participante del conocido reality show (el mismo donde a Yordi Rosado no le salían las cuentas al momento de las nominaciones) que fue arrestada en el Estado de México después de intentar cobrar un cheque que tenía reporte de robo.

El pasado 10 de mayo un empresario sufrió el robo de su chequera

De acuerdo con el portal Milenio, todo comenzó el pasado 1o de mayo cuando un empresario denunció ante las autoridades que varias personas se metieron a su casa, en Satélite, Estado de México, y robaron varios documentos de una caja fuerte, entre ellos unas chequeras cuyos folios tuvieron que ser reportados al banco.

La víctima del robo indicó a la fuente que tiene en su poder un video captado por cámaras de seguridad donde se ve a una mujer –al parecer se trata de Azalia Ojeda Díaz– manejar un auto en el cual llegan los ladrones a su domicilio, quienes se meten como Juan por su casa para cometer el robo donde Ojeda Díaz participó.

Y Azalia Ojeda ‘La Negra’ intentó cobrar uno de esos cheques robados

El pasado 20 de mayo Azalia fue detenida por elementos de la policía ministerial en el Estado de México, pues el banco BBVA, sucursal Alamedas, reportó que la mujer intentó cobrar un cheque por 350 mil pesos que tenía reporte de robo y una firma falsa. Y eso no fue todo, pues a la exparticipante de Big Brother le encontraron más cheques escondidos en uno de sus zapatos.

Pero como sabemos que en nuestro país todo es posible menos la justicia, Azalia Ojeda Díaz fue liberada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México luego de que el comandante de investigación, César Santos, ya no ratificará su denuncia por “intento de extorsión”. ¿Por qué? pues exactamente eso nos preguntamos todos ahorita.

La Fiscalía del Edomex liberó a la exparticipante de ‘Big Brother’ por alguna razón

Una de las abogadas defensoras del empresario indicó que el abogado de ‘La Negra’ estuvo mucho tiempo con el comandante de la Fiscalía y después la mujer fue liberada. Aún con eso y después del peritaje que hicieron en su domicilio, ellos continuarán con el proceso y demandarán a Ojeda Díaz por los delitos de robo con violencia y falsificación de firma.

LA NEGRA FICHADA… y SU CHEQUE ROBADO

Es Azalia Ojeda Díaz, La Negra, ex concursante de @Big_Brother_mx

Así acabó DETENIDA en @FiscaliaEdomex tras intentar obtener $350 mil con este cheque ROBADO.

Al ser arrestada en @GobAtizapan buscó SOBORNAR a los policías para q la liberaran. pic.twitter.com/AyYKiONJvx — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 21, 2021

Cabe mencionar que este no es el único escándalo que ha protagonizado Azalia Ojeda Díaz. Sólo recuerden que en 2011 fue bautizada como ‘Lady Polanco’, donde fue grabada mientras insultaba a policías de la CDMX que la detuvieron por un incidente vial en el que ella iba en estado de ebriedad. En fin, la hipotenusa…