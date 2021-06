En cierre de campaña, balean a candidata del PRD-PAN en Villa de Reyes, San Luis Potosí

Unas campañas como las de este año, caracterizadas por un alto grado de violencia, no podían terminar de otro modo: en San Luis Potosí, la candidata a alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones, terminó sus mítines con balacera incluida.

Bueno, de hecho ni chance le dieron de ir a cerrar campaña. Según testimonios recogidos tras lo sucedido, la abanderada de la coalición PAN-PRD apenas iba rumbo a su último acto proselitista, cuando fue atacada por un grupo de civiles armados.

“Iba saliendo de la casa de ustedes, aquí en la comunidad de Pardo, iba en camino al cierre de campaña y de pronto, sobre el camino principal, llega una camioneta y nos impacta, y sacan armas de fuego”, narró la propia Erika Briones, después del ataque.

¿Pues no que los candidatos ya eran protegidos por Guardia Nacional?

Ehrrr… bueno, de acuerdo con la candidata del binomio PAN-PRD, sí iba acompañada por algunos elementos del cuerpo de seguridad. Sin embargo, a la mera hora sirvieron pa’ dos cosas. “Venía la Guardia Nacional (…) no hicieron absolutamente nada. Vengo con mi familia, con mi hijo, esto no puede estar pasando. No puede ser que las autoridades estén con esa gente”, acusó la abanderada a la alcaldía de Villa de Reyes.

En uno de los videos difundidos en redes, además de evidenciarse que la gente de Villa de Reyes oye balazos y, en lugar de protegerse, va y se pone a mitad de calle… una de las habitantes de la localidad señala que los ataques con balazos y son pan de todos los días. EN otro video, uno de los acompañantes de la candidata acusa que el equipo de campaña había recibido horas antes una amenaza, la cual desestimaron. “Creímos que no iba a pasar nada”.

La amenaza a la que se refiere el acompañante de Erika Briones podría ser la denunciada por el PRD en sus redes sociales. Según el comunicado que dio a conocer el Sol Azteca, la policía municipal de Villa de Reyes encontró una hielera con dos cabezas de cerdo, las cuales fueron abandonadas con propaganda de Erika Briones.

“En el PRD reprobamos los constantes actos de intimidación y agresiones de los que han sido victimas nuestros equipos de campaña en Villa Reyes, Santa María del Río, Tamazunchale y Soledad de Graciano Sánchez”.

Obviamente el acto de campaña de Erika Briones fue cancelado y, bueno, hasta el momento todavía sigue firme para las elecciones del 6 de junio, en las que buscará ser reelecta como alcaldesa de Villa de Reyes, San Luis Potosí.