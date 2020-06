Banco Mundial otorga crédito de mil millones de dólares a Mexico; pagaremos en marzo y septiembre

Este domingo 7 de junio se dio a conocer que el Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo por mil millones de dólares a México, uno que se pidió para poder afrontar la crisis que ha dejado la emergencia sanitaria del coronavirus en el país, el cual apenas hace unos días comenzó a reactivar varias actividades económicas con la llamada “Nueva normalidad”.

De acuerdo con la información presentada por portales como Milenio y El Economista, este préstamo fue solicitado por México y aceptado por el BM a finales de mayo de 2020.

El acuerdo, realizado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) y el Banco Mundial, se puede encontrar en los documentos oficiales del Banco Mundial bajo el nombre de “Préstamo de política de desarrollo de acceso financiero COVID-19”, el cual dicho sea de paso fue firmado por José de Luna Martínez, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito

El documento, a través de nueve puntos estratégicos, indica que es importante apoyar a empresas para cuidar los empleos, además de programas para aumentar los ingresos de los hogares mexicanos. Sobre todo, reafirma lo fundamental que es el tener liquidez en el sistema financiero para transferir esos recursos y apoyar la recuperación económica de manera sólida y resistente.

Por si andaban con el pendiente (sabemos que sí), los pagos ‘chiquitos’ de este préstamo se harán los 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año. O al menos eso dice el artículo II de dicho acuerdo.

El crédito no será para actividades exclusivas del COVID-19

Aunque Milenio hace mención de una carta con la que el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio, pidió el préstamo en nombre de México para así enfrentar “el desafío de mantener flujos de financiación adecuados a la luz de la desaceleración económica y la volatilidad derivado de la incertidumbre de los efectos de la pandemia”, Yorio ha salido a decir que este crédito no se utilizará para actividades exclusivas del coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter el subsecretario de Hacienda indicó que el préstamo aprobado por el Banco Mundial no financiará directamente actividades de COVID-19, pues al ser un crédito DPL dará un financiamiento general.

Estas instituciones tiene dos tipos de créditos. Uno es dirigido a una actividad sectorial especifica como agricultura o infraestructura. Otro son los llamados DPL que forman parte del financiamiento general y no van ligados a ninguna actividad especifica. (3/4) — Gabriel Yorio (@GabrielYorio) June 7, 2020

“El crédito que se hace referencia en las notas de medios es un DPL y no tienen destino específico. En resumen este crédito no es adicional a la deuda autorizada por el congreso y no va a financiar el programa de respuesta al COVID19.”, agregó Yorio en otro tuit.