La cuarentena ha sido el pretexto perfecto para que diversos artistas de la industria musical recuperen fotos antiguas, canciones inéditas y uno que otro video de antaño. Nuestros músicos favoritos aprovechan este momento para compartir viejo material con el que el público recuerda grandes momentos de sus trayectorias, y Beastie Boys no será la excepción.

El grupo neoyorquino compartirá a través de YouTube la que fue la última presentación de su carrera. Y si no tienes planes para este fin de semana y eres un melómano fanático de la banda, pues estás de suerte: el show estará disponible durante los siguientes días. Así que ya puedes ir agendando el momento perfecto para verlo.

El concierto en YouTube

La noche del pasado 24 de septiembre, la presentación de Beastie Boys en Bonaroo 2009 se transmitió como parte del Bonaroo Virtual Roo-ality. El evento online mostró diversas presentaciones emblemáticas en la historia del Festival de Bonaroo como las de The White Stripes, My Morning Jacket, Tears for Fears y, claro, Beastie Boys.

Tras terminar la emisión, los fanáticos de la banda de rap neoyorquina comenzaron a pedir en redes sociales que retransmitieran el show de los creadores de “Sabotage”, pues una gran cantidad de seguidores no pudo presenciarla. Fue así que los miembros restante del grupo, a través de redes sociales, anunciaron que su concierto se podría sintonizar una vez más este fin de semana. A continuación te dejamos el stream oficial en YouTube.

Beastie Boys y la época de Bonaroo

La edición 2009 del Festival de Música y Artes de Bonaroo fue un espectáculo que reunió a grandes nombre de la música como Nine Inch Nails, Bruce Springsteen, Snoop Dogg, entre muchos otros nombres importantes. Y sí, Beastie Boys, junto con los artistas antes mencionados, encabezó el line-up de dicho evento que se llevó a cabo entre el 11 y 14 de junio de aquel año.

Por aquella época, el trío rapero de Nueva York anunciaba el lanzamiento de Hot Sauce Committe, un disco que originalmente sería divido en dos partes que serían lanzadas en 2009 y 2011. Desafortunadamente, el bajista Adam Yauch fue diagnosticado con cáncer un mes después de Bonaroo. Esto provocó que se cancelara la gira europea que tenían planeaba y que se aplazara el lanzamiento del álbum.

Finalmente, Hot Sauce Committe se publicó en 2011 respaldado por sencillos como “Too Many Rappers” y “Make Some Noise”, recibiendo la aclamación de la crítica. Sin embargo, Yauch perdió la batalla contra su enfermedad el 4 de mayo de 2012 y tras su lamentable deceso, la banda decidió no seguir lanzando nuevo material.

Pero recientemente, los miembros restantes de Beastie Boys volvieron al estudio para participar en el disco de Public Enemy What You Gonna Do When The Grid Goes Down? que se publicó este 25 de septiembre. Ad-Rock y Mike D prestaron sus voces para el track “Public Enemy Number One” en la que comparten un featuring con la banda que los invitó y Run-DMC. Dale oído aquí y saca todo el flow con este nuevo material.