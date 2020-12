Ya ni hagan fila: por tumultos, Best Buy pospone su venta de liquidación

Ya que la situación sanitaria no está como para andar haciendo el slam por un Nintendo Switch, la tienda Best Buy ha decidido que su gran venta de liquidación será pospuesta.

Luego de ver que la banda se puso medio salvaje en varias de sus sucursales (ya saben, con eso de que ya van a cerrar y supuestamente van a rematar toooodo), Best Buy tuvo que cerrar sus tiendas antes de lo programado. Horas más tarde, emitió un comunicado para informar que su venta de liquidación quedará para después.

Así que, si están leyendo mientras están haciendo fila en alguna de las sucursales de la tienda, ahí todos entumidos, mejor váyanse por un atole y regrésense a su casa, porque todo indica que hoy no seguirán las ofertas.

“Posteriormente procederemos con las ventas de liquidación total. Los mantendremos informados”, señala el comunicado emitido por Best Buy.

Aunque muchos clientes acusan que el cierre de las tiendas se debió a que, a la mera hora, Best Buy se echó pa’ tras con las ofertas… la realidad es que las autoridades fueron las primeras en proceder.

De acuerdo con El Financiero, la sucursal ubicada en Patio Universidad (una de las más concurridas ayer), tuvo que ser cerrada por órdenes de la alcaldía Benito Juárez. Según las autoridades, la tienda (y sus clientes) violó las medidas sanitarias que se han impuesto para disminuir riesgos de contagio de COVID-19.

“Para Best Buy México lo más importante es su seguridad y salud, es por eso que debido a la alta afluencia del día de hoy, hemos decidido cerrar nuestras tiendas físicas antes del horario regular”.

El pasado 24 de noviembre, Best Buy anunció su salida del mercado mexicano. Con esto, cerrarán las 41 sucursales que la tienda tiene a lo largo del país… y, pos ni modo que se lleven a mercancía: todo será liquidado… y, en vísperas de navidad, claro que a la gente le iba a valer la pandemia para intentar llevarse algún artículo en rebaja. “Dicen” que los videojuegos volaron.