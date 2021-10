Adul-T: Cofepris alerta por un producto riesgoso para la salud

Seguramente en televisión has visto los comerciales de un producto que promete ser la evolución de la “pastillita azul” para los hombres. Afirman que el producto ADUL-T o Black is the New Blue es lo máximo, que no tiene efectos secundarios y demás pero qué creen… no tiene registro sanitario.

Por medio de un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó que estas pastillas no cuentan con registro sanitario y que el producto es promocionado de manera irregular como una solución para los trastornos relacionados con la actividad sexual.

¿Black is the new blue?

La Cofepris alerta que como el producto no cuenta con evidencia ni estudios que garanticen su seguridad, calidad o eficacia, es necesario levantar una alerta sanitaria por el riesgo para la salud que representa.

Explican que ADULT-T no debe ser comercializado, ni distribuido, ni publicitado por ninguna vía, ni servicios de paquetería o mensajería. Quienes no hagan caso, podrán recibir sanciones administrativas.

Se trata de un producto al que se atribuyen propiedades terapéuticas pero que no están demostradas ante la autoridad, por lo que pone en riesgo a las personas.

Este producto tampoco puede ser publicitado como un suplemento alimenticio ya que no cumple con las condiciones establecidas. Es por eso que las recomendaciones de la Cofepris son:

No comprarlo ni usarlo

Realizar una denuncia sanitaria sobre su punto de venta o de publicidad, incluyendo canales de televisión o sitios web.

Si presentas algún problema de discusión eréctil, hay que consultar a un profesional de la salud.