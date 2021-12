¿Qué pasó? Bloquean la autopista México-Puebla y provocan tráfico kilométrico

Cuando no es una es otra, pero últimamente parece que no hay fin de semana donde la Autopista México-Puebla no sea protagonista de algún suceso lamentable o relevante. Por supuesto que el último del año no sería la excepción y eso lo comprobaron cientos de automovilistas que se quedaron atrapados en el tráfico este 26 de diciembre.

Cerca de las 11:36 de la mañana de este domingo, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer un cierre vehicular en dicha autopista y a la altura de Santa Rita Tlahuapan. ¿La razón? un bloqueo que hicieron varios habitantes de la región para reclamar que un hombre fue liberado por las autoridades.

Habitantes de Puebla bloquearon la autopista para exigir justicia

De acuerdo con las primeras versiones citadas por diarios como Reforma y Proceso, la noche del pasado 24 de diciembre un conductor en estado de ebriedad atropelló a varias personas que participaban en una posada. En el lugar una persona perdió la vida y otras cinco resultaron con heridas considerables, por lo cual los vecinos de la zona atraparon al responsable y lo dejaron en manos de la policía.

La cosa es que este domingo se dio a conocer que el conductor en cuestión fue liberado por las autoridades, algo que por claramente no le gustó a varias personas de Santa Rita Tlahuapan que, equipados con llantas y piedras, se plantaron a la altura del kilómetro 74 en la autopista México-Puebla para bloquear ambos carriles.

Sigue el bloqueo en la autopista México-Puebla.

¿La causa?

👇🏼 pic.twitter.com/tWU2MyzK4M — Mau VM (@MauricioViramon) December 26, 2021

Cientos de personas se quedaron atrapados en el tráfico durante horas

La decisión no fue poca cosa, pues cerca de las 4 de la tarde se reportaron filas de autos de al menos 20 kilómetros. Esto provocó varias quejas en redes sociales por parte de automovilistas que estuvieron cerca de seis horas varados en el tráfico y sin tener idea de lo que realmente ocurría hasta las 4:30 de la tarde cuando la vialidad fue liberada.

Medios locales indicaron que la autopista fue liberada gracias a que el delegado estatal habló con los manifestantes, con quienes se dirigió a la presidencia municipal de Santa Rita Tlahuapan para escuchar las quejas en cuestión. Unas que este domingo provocaron un verdadero caos vial 😱

Gran parte del tráfico de la México – Puebla fue desviando por la carretera federal, explicaciones? Ninguna. Por lo pronto conociendo mi país por lugares donde no había pasado. Tengan paciencia… @SCT_mx pic.twitter.com/XhDAaBgxth — Roberto Cañas (@RCanasP) December 26, 2021