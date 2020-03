Mientras que en algunos países son varios los que acusan que las autoridades van lentas con las medidas contra el coronavirus (cof, México, cof)… si vieran el mensaje que Bolsonaro se aventó ayer, no sólo dirían que en Brasil van lentas, sino de reversa (mami).

En mensaje ofrecido en cadena nacional, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a la población regresar a las actividades cotidianas con normalidad, esto pese a que al día de hoy, 25 de marzo, se tienen registrados 2 mil 247 casos de contagios del COVID-19… y 46 muertes.

Pese a esta medida, la cual ya le ha acarreado innumerables críticas de parte de políticos, medios y tuiteros de Brasil, Bolsonaro asegura en su mensaje que desde siempre ha estado alerta de la epidemia: “Desde que hace unas semanas se rescató a brasileños que estaban varados en China, comenzaron los preparativos para contener al coronavirus”, señala el mandatario… sin embargo, luego se dio cuenta que no era para tanto. Para el presidente brasileño, el problema más que de salud es mediático, económico y psicológico.

“Lo que teníamos que contener en aquel momento era el pánico, la histeria y, al mismo tiempo, trazar la estrategia para salvar vidas y evitar el desempleo en masa”, indicó Bolsonaro. “Gran parte de los medios de comunicación fueron en contra, dispersaron exactamente la sensación de pavor, tomando como punta de lanza el anuncio de un gran número de víctimas en Italia”, agregó, para después felicitar a los medios que, en últimas fechas, se han alineado a su pensamiento y también han pedido calma frente a la pandemia.

Según Bolsonaro, el número de víctimas en Brasil no llegará a ser como el de Italia u otro país europeo (aunque no mencionó que Estados Unidos ya es potencialmente el nuevo foco del virus), ya que su país cuenta con un clima totalmente diferente. Cálido, pues.

“Nuestra vida tiene que continuar”

Jair Bolsonaro llamó a los brasileños a regresar a la normalidad, esto por encima de gobiernos estatales y municipales que han suspendido actividades en escuela, cerrado negocios e iniciado cuarentena para evitar propagar el virus causante del COVID-19.

“Los empleos deben mantenerse. El sustento de las familias debe ser preservado. Debemos, sí, regresar a la normalidad (…) con lo que pasa en el mundo, está demostrado que el grupo de riesgo es el de las personas mayores de 60 años. Entonces ¿por qué cerrar las escuelas?”

Por lo anterior, Bolsonaro señaló que basta con cuidar a los adultos mayores para librarla… y, es más, con que tengan buena salud, el coronavirus les hará los mandados. Para ejemplo, el mandatario se puso a sí mismo: “en mi caso particular, por mis antecedentes de atleta [HDSP estoy mamadísimo ], en caso de contagiarme del virus, no me preocuparía: no sentiría nada y, cuando mucho, me daría un gripita o un resfriado”.

En fin, para animar a sus gobernados a salir a las calles, Bolsonaro señaló que en un hospital de Sao Paulo están por confirmar que la cloroquina es eficaz en el tratamiento del COVID-19 (OJO: no lo usen, no está comprobado lo que dice Bolsonaro ya que es un medicamento contra la malaria).