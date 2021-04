¿Cuántas ya leyeron? Estas son las 6 novelas nominadas al Booker Prize Internacional

Para muchos, el encierro ha servido de oportunidad para acercarse a todos los libros que tenían pendientes, para imaginar nuevas ficciones, para darse el chance de probar novelas distintas… o de perdis para releer a los favoritos. El chiste es que se ha leído con bastante enjundia y un premio británico ya está nominando a lo mejor que ha visto el mundo literario en el último año.

Se trata del Booker Prize, en su modalidad internacional, que ya presentó a sus 6 libros nominados, o shortlisted, para recibir el aclamado galardón.

Este premio está enfocado en las mejores ficciones del mundo entero. Eso sí, tienen que estar publicadas al inglés y accesibles al público británico. De hecho, hacen énfasis especial en que celebran la contribución de las escritoras, escritores y traductores.

Además del aplauso, la celebración y el prestigio, el Booker Prize incluye un premio de 50 mil libras esterlinas dividido en dos. La micha para el autor original, la otra micha para el traductor.

We are delighted to announce our shortlist for the 2021 International Booker Prize. Watch our judges @AidaE @OlivetteOtele @george_sziertes @LucyHH and Neel Mukherjee discuss the shortlisted books https://t.co/41QFbq8hvN#2021InternationalBooker #FinestFiction #TranslatedFiction pic.twitter.com/lc8pcNq0FD

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) April 22, 2021