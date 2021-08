A ver si así: ‘El Bronco’ regaña con un meme a jóvenes que no aceptan la vacuna que les toca

Vivimos en una era donde no hay mejor forma de entender algo, que con unos buenos momazos. Eso lo sé muy bien yo, tú y ‘El Bronco’. Resulta que Jaime Rodríguez Calderón, el todavía gobernador de Nuevo León, publicó un meme para llamar la atención a todos quienes no están muy conformes que digamos con la vacuna contra COVID-19 que les tocó… a ver si así les cae el veinte.

Jóvenes de Nuevo León no se están vacunando porque no aceptan la vacuna que les toca

Y es que como bien sabemos, eso de que en México se aplican diferentes vacunas contra COVID-19, genera que algunos prefieran una sobre otra. El problema es que mucha gente ha llevado eso a un nivel tal, que no acuden a vacunarse si el biológico que se está aplicando donde les toca no es el que ellos quieren, y El Bronco ya no está nada contento con eso.

Que si muchos sólo quieren la de Pfizer porque la Sputnik los va a hacer hablar en ruso… que si la de CanSino no porque segurito no sirve por ser de una sola dosis… que si mejor la AstraZeneca porque esa le pusieron a mi mamá… y muchas otras frases equivocadas que seguro ya escuchaste por ahí, ¿apoco, no?

Y ‘El Bronco’ les dedicó un meme por eso…

Pero el punto es que tooooodas las vacunas sirven, son seguras y efectivas. Por ello, El Bronco decidió tomar medidas drásticas, pues publicó nada menos que un meme para regañar a todos los jóvenes que no se presentan a recibir la vacuna.

En la imagen publicada por el gobernador de Nuevo León, vemos a un personaje en pleno llanto, bien triste porque no le tocó la vacuna de Pfizer. Del otro lado, un macho alfa lomo plateado, quien dice estar muy contento por recibir la AstraZeneca.

“Me he enterado que hay muchos jóvenes que no acudieron a vacunarse porque en su municipio no estaban aplicando dosis de la marca que ellos querían; y que ahora, por su desidia, se quedaron sin vacunarse y tendrán que ir como rezagados en las próximas fechas de vacunación”, escribió El Bronco junto a su meme.