“Mi cabello debe estar perfecto”: Esta es la razón por la que Trump cambiaría normas de agua en EUA

Se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos pretende realizar cambios en las limitaciones de la cantidad de agua que sale en las regaderas de aquel país. Lo sorprendente viene cuando nos enteramos que quien se encuentra detrás de esta decisión es el presidente Donald Trump, pues quiere mantener perfecto su cabello.

Ah, caray… ¿Cómo está eso?

Sí, no hace mucho, el 16 de julio de 2020, Donald Trump se refirió a la revocación de las regulaciones en beneficio de los estadounidenses, donde señaló que cuando se baña, el agua no sale, al igual que cuando quiere lavarse las manos.

Por ello, el mandatario aprovechó y comentó lo siguiente: “Te duchas, el agua no sale. Quieres lavarte las manos, el agua no sale. Entonces, ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí más tiempo o te duchas más? Porque mi cabello, no sé tú, pero tiene que ser perfecto. Perfecto”.

¿De qué van las actuales regulaciones de agua en Estados Unidos?

De acuerdo a la BBC, una ley que se aprobó en 1992 establece que las regaderas en Estados Unidos no pueden producir más de 9.5 litros de agua por minuto.

Por esta razón, Donald Trump desea que esta restricción a la cantidad de agua que sale se aplique a cada boquilla, en lugar de a la totalidad de la regadera.

¿Quién presentó los cambios oficialmente? Las modificaciones a esta ley, fueron propuestas por el Departamento de Energía este jueves.

¿Cuáles son algunas de las reacciones a esta propuesta?

Algunas organizaciones defensoras del medio ambiente y de los consumidores, señalaron que estos cambios provocarían que se desperdiciara mucha agua de forma innecesaria.

Por otra parte, Andrew deLaski, director ejecutivo del Proyecto de concientización sobre estándares de electrodomésticos (un grupo de conservación de energía), señaló que esta iniciativa era “tonta”.

Mientras que David Friedman, vicepresidente de la organización de consumidores Consumer Reports, dijo que las duchas en Estados Unidos ya logran grandes niveles de satisfacción entre los consumidores, a la vez que ahorran dinero. Si la propuesta de Trump avanza, seguramente buscarán echarla para atrás en los tribunales.

*Con información de la BBC