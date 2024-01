Lo que necesitas saber: Como gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca pasó los últimos meses del cargo defendiendo su fuero. Una vez que acabó su periodo, se fue a Estados Unidos para evitar ser detenido.

El título de la nota también podría ser: “El güey que quería ser presidente no se avienta a ir por una diputación por elección”. Para no jugársela, Francisco Cabeza de Vaca convenció al PAN de ponerlo en la lista de plurinominales y, con ello, asegurar hueso para los próximos años… y fuero político que, sabemos, no le estorba.

Francisco Cabeza de Vaca / Captura de pantalla

“Les aseguro que daré todo por México“: Cabeza de México

Pese a las denuncias que hay en su contra, el PAN no tuvo ningún problema en poner al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, en el primer lugar de la lista a diputados plurinominales. Otros que igual ya amarraron posición son Julen Rementería, José Elías Lixa, Kenia López Rabadán y German Martínez… quien hace unos años salió de Acción Nacional asegurando que el partido ya había chafeado.

“Les aseguro que daré todo por México”, señaló Cabeza de Vaca al presumir en redes sociales que tiene fuero asegurado… el mismo que tuvo como gobernador de Tamaulipas y lo protegió en los últimos años de sendas órdenes de aprehensión por diversos crímenes. Claro, una vez que se le acabó la protección del cargo, se fue a Estados Unidos para evitar cualquier intento de meterlo al bote.

El exgobernador Francisco Cabeza de Vaca es investigado por la FGR / FOTO: CUARTOSCURO.COM

La designación de Cabeza de Vaca al frente de la lista de futuros diputados plurinominales se dio a conocer ayer, 24 de enero, luego de que el PAN celebró su Comisión Permanente del Consejo Nacional. En el mismo evento se informó la diputación plurinominal de Blanca Leticia Gutiérrez Garza, quien formó parte del gabinete ampliado del exgobernador de Tamaulipas.

Mientras Cabeza de Vaca celebra, FGR impugna suspensión de orden de captura

El exgober tiene cuentas pendientes y, si las autoridades de verdad quieren proceder en su contra, le van a tener que meter “nitro” antes de que oficialmente ya cuente con el fuero. Quizás por esto, la Fiscalía General de la República impugnó la orden que suspende la posibilidad de aprehenderlo y que enfrente las acusaciones de lavado y crimen organizado que hay en su contra.

De acuerdo con Proceso, con dicha impugnación el juez de control del Centro Penitenciario del Altiplano revisará el amparo que se le concedió a Cabeza de Vaca, el cual no sólo deja sin acción la orden de aprehensión que hay en su contra, sino que busca hacer que se declaren como inexistentes los delitos que se le imputan… y, entonces, el asunto quedará como “cosa juzgada”.

Captura de pantalla

Otro asunto que tiene pendiente el flamante futuro diputado plurinominal del PAN es la acusación que hay en su contra por el uso de un instrumento notarial falso para obtener un certificado de residencia ante el ayuntamiento de Reynosa.

Esta acusación, según indica Aristegui Noticias, ya fue presentada formalmente por la directora general de Notarías Públicas del gobierno de Tamaulipas, Guillermina Reynoso Ochoa, ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas… claro, Cabeza de Vaca niega los hechos y advierte que también se amparará para este caso.

Te puede interesar