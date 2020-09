Todos los autos nuevos vendidos en California serán cero emisiones para 2035

¡Órales! Este miércoles 23 de septiembre, el gobernador de California en Estados Unidos, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva para que a partir de 2035 todas las ventas de autos de pasajeros nuevos sean cero emisiones o eléctricos, es decir que ya no se venderán automóviles de gasolina o diesel.

De acuerdo con las autoridades, el sector del transporte es responsable de más de la mitad de toda la contaminación por carbono en California, el 80% de la contaminación que forma el smog y del 95% de las emisiones de diésel tóxico.

El gobernador afirmó que estamos viviendo una crisis climática y es momento de poner manos a la obra para tratar de resolver un problema tan grande.

We’re experiencing a climate CRISIS.

Transportation is responsible for over 50% of CA’s greenhouse gas emissions.

It’s time to be as bold as the problem is big.

Today we announced that by 2035 every new car sold in CA will be an emission free vehicle. pic.twitter.com/xGqlnFFx6d

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 23, 2020