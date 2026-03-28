Lo que necesitas saber: La afectación será desde las 12:00 hasta las 00:00 horas y solo se permitirá el ingreso a las personas que vivan en la zona y a los asistentes del partido.

Por fin llegó el día de la esperada reinauguración del Estadio Banorte con el partido amistoso entre México y Portugal previo al Mundial 2026 y, si planeas salir de casa, acá te dejamos cuales son las calles cerradas y las alternativas viales.

Cierre y alternativas viales este sábado 28 de marzo // Facebook: Policía Ciudad de México

¿Qué calles estarán cerradas?

Este sábado 28 de marzo, la movilidad en la CDMX se verá afectada debido al cierre de algunas vialidades cercanas al Estadio Banorte:

Al Norte del estadio: Av. Santa Úrsula

Al Poniente del estadio: Av. del Imán y Gran Sur

Al Sur del estadio: Anillo Periférico

Al Oriente del estadio: Calzada de Tlalpan

La afectación será desde las 12:00 hasta las 00:00 horas y solo se permitirá el ingreso a las personas que vivan en la zona y a los asistentes del partido.

Además, a estos cierres también se suma la amenaza de la ‘Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán’, de cerrar Tlalpan.

Imagen Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán vía FB

Alternativas viales por el partido de México vs Portugal

Para evitar cualquier tipo de contratiempo, las autoridades chilangas compartieron una pequeña lista de alternativas viales si planeas transitar cerca del Coloso de Santa Úrsula:

Zonas viales Alternativas Norte Av. División del Norte Circunvalación Miguel A. de Quevedo Circuito Interior Sur Anillo Periférico San Fernando Av. Insurgentes Oriente División del Norte Av Miramontes Eje 3 Cafetales Canal Nacional Poniente Av. Aztecas Av. Universidad Av. Insurgentes Av. Revolución

Cierre y alternativas viales este sábado 28 de marzo // X:@OVIALCDMX

Pero buen, si tienes planeado asistir al partido entre México vs Portugal, por acá te dejamos una nota que explica todas las formas en las que puedes llegar al Estadio Banorte, pese al cierre de vialidades.