Lo que necesitas saber: El Estadio Banorte tiene capacidad para más de 80 mil aficionados

El Estadio Banorte reabrirá sus puertas este sábado 28 de marzo, para el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, después de permanecer cerrado casi dos años, una vez que fue sometido a un importante proceso de remodelación para el Mundial y si tienes boleto y además dudas de cómo llegar al inmueble, esto te interesa.

Al igual que el Estadio, los alrededores también han sido sometidos a reestructuras, incluido el Tren Ligero, uno de los medios de transporte más importantes para llegar al Coloso de Santa Úrsula, pero que hasta ahora ofrece servicio parcial, así que toma nota.

Estadio Azteca Banorte remodelado / @MXESTADIOS

Cualquiera que sea la ruta que elijas o necesites, toma en cuenta los siguientes puntos.

El día del partido entre México y Portugal habrá manifestaciones cerca del Estadio Banorte

El servicio del Tren Ligero es parcial

Lleva tu tarjeta de movilidad integrada con saldo para evitar que te atores en filas

Lleva ropa cómoda por si es necesario caminar distancias importantes

Habrá tráfico… mucho tráfico, así que sal con mucho tiempo de anticipación

No hay estacionamiento para el México vs Portugal en el Estadio Banorte

Ojo porque si quieres llegar al estadio en tu propio auto, no podrás hacer uso del estacionamiento, el cual sigue en remodelación, así que estará cerrado. Por lo tanto, la recomendación para este juego es llegar en transporte público.

“No habrá estacionamiento para autos particulares en el Estadio”, confirmó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sin embargo sí habrá estacionamientos remotos en Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso.

De ahí habrá transporte gratuito con 52 unidades, que te llevarán al estadio, siempre y cuando compruebes que tienes boleto físico o digital.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno CDMX, confirma que no habrá estacionamiento en el Azteca para el México vs Portugal. pic.twitter.com/3MnM6DOmGk — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 24, 2026

Hace unos días, se informó un plan de movilidad para los partidos del Mundial, para los cuales habrá estacionamientos remotos, como se hace para el Gran Premio de México de Fórmula 1, y apoyo de transporte que costará 500 pesos, pero para este partido amistoso el transporte será gratuito. “En esta ocasión será gratuito, en el Mundial será otra cosa, ahorita es como un ensayo”, dijo Clara Brugada.

Tranporte gratuito para llegar al Estadio Banorte

Clara Brugada indicó también que se podrá llegar gratis al Estadio Banorte desde los siguientes puntos:

Bellas Artes

Estadio Olímpico Universitario

Chapultepec

Polanco, Reforma

Hidalgo

Izazaga

Transporte gratuito al Estadio Azteca Banorte

Aguas: Habrá manifestación cerca del Estadio Banorte

Para el día del partido entre México y Portugal se contempla una manifestación que podría afectar tus planes, así que es muy importante que anticipes tu traslado independientemente de cuál sea tu ruta.

Captura de pantalla Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán FB

¿Cómo llegar al Estadio Banorte en Tren Ligero?

La forma más sencilla para llegar el Estadio Banorte es por Tren Ligero, el problema es que aun no está listo por completo. La terminal Tasqueña sigue en obras, así que se encuentra cerrada junto con la estación Las Torres.

Ante esta situación, las autoridades de la Ciudad de México implementaron un sistema de apoyo con camiones RTP, los cuales puedes tomar gratis desde el Andén E del paradero de Tasqueña. (Si llegas por metro a Tasqueña, encontrarás letreros que te indican cómo llegar al Andén E, así que no hay pierde).

Estos camiones te llevan a la estación del Tren Ligero Ciudad Jardín, a partir de la cual ya puedes hacer uso de este servicio que te llevará hasta la estación Estadio Azteca.

Tren Ligero en Tasqueña / @STECDMX

Toma en cuenta que habrá mucha gente, así que te recomendamos llevar tu tarjeta de movilidad integrada con saldo para que no te vayas a atorar.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte en camión por Tlalpan?

Otra forma de llegar al Estadio Azteca es por la ruta de camiones que recorre todo Tlalpan. Esta ruta sale desde el Metro Pino Suárez y su recorrido es paralelo a la línea de 2 del metro (línea azul) y a la del Tren Ligero.

Esta ruta suele ser tomada desde la estación del metro General Anaya, así que desde esta estación te puedes salir y buscar los camioncitos que dicen “Estadio Azteca”, y te cobran 9.50 pesos. Te recomendamos llevar cambio.

Mucho ojo porque las manifestaciones pueden hacer más tráfico de lo normal, además es posible que tengas que bajarte antes de llegar a la estación El Vergel, así que tendrás que caminar poco más de un kilómetro.

Calzada de Tlalpan es un personaje más del crecimiento de la CDMX./Imagen Wikipedia

¿Cómo llegar al Estadio Azteca desde Ciudad Universitaria?

Esta ruta es una de las preferidas para quienes quiere evitar todo Tlalpan. Llegando a la estación del metro Universidad de la línea 3, puedes tomar una camión que te lleva a la zona del Estadio Banorte desde el Andén B.

También puedes tomar una combi que está fuera del paradero, entre las calles Paso de CU y Anacahuita.

Ruta para llegar al Estadio Azteca Banorte desde Universidad / Google Maps

Ambas rutas llegan por el Circuito Estadio Azteca, a la altura del estacionamiento, pero considera que para este partido tal vez los autobuses y combis no lleguen hasta este punto, así que probablemente tengas que caminar un buen tramo.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte desde Perisur?

Aquí te va otra ruta más, que parte desde Perisur, a donde puedes llegar en la línea 1 del Metrobús. Saliendo de la plaza comercial y de la estación del Metrobús, sobre Periférico, vas a encontrar autobuses que te llevan al estadio, te dejarán en el cruce entre Periférico y Tlalpan, y de ahí debes caminar más o menos un kilómetro.

Ten en cuenta que aquí se arma un tráfico terrible, así que toma en serio la recomendación de llevar tiempo.

Metrobús // X:@RosarioCastroE

¿Puedo llegar en taxi de aplicación?

Al Estadio Banorte también puedes llegar en taxis de aplicación, pero otra vez toma en cuenta que habrá tráfico, manifestaciones y posiblemente cortes viales que te obligarán a bajarte en un perímetro cercano al estadio, o sea que difícilmente podrás llegar hasta la explanada del Estadio Banorte.

Brugada explicó que habrá bahías especiales para los taxis de aplicación.