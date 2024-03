Lo que necesitas saber: Un hombre cambió si nombre para ser candidato presidencial en Estados Unidos.

Claro que votaré por “Literalmente Cualquier Otro”. Dustin Ebey es un profesor de matemáticas de 35 años, además de un veterano de guerra en Estados Unidos, que cambió legalmente su nombre a ‘Literally Anybody Else’ a principios de este 2024.

Pero ¿para qué? Bueno pues quiere lanzarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos cuando las opciones son Joe Biden o Donald Trump.

Foto: WFAA

Su idea es que las personas puedan votar por literalmente cualquier otro a la hora de tomar la decisión.

‘Literalmente cualquier otro’ se lanza para presidente

Y no, no es broma. El canal de televisión en Texas, WFAA, comprobó con un juez del condado de Tarrant el cambio de nombre aunque no les hizo mucha gracia.

El nuevo nombre de Dustin es Literalmente, el segundo nombre es Cualquier y el apellido es Otro.

Foto: WFAA

Pero ¿para qué? El hombre nació en Fort Worth pero creó el Luisiana. Tuvo que abandonar sus estudios porque se quedó sin dinero para entrar al ejército entre 2012 y 2018.

Antes de convertirse en profesor de matemáticas trabajó como tasador de seguros. La cosa es que cuando notó que las opciones para próximo presidente de Estados Unidos eran Joe Biden o Donald Trump, decidió que quería participar de una manera muy particular.

A principios de este 2024 solicitó y logró su cambio legal de nombre por ‘Literalmente Cualquier Otro’ y presentó su solicitud ante la Comisión Federal Electoral.

Si bien aún está el proceso para buscar las firmas suficientes y poder aparecer como candidato presidencial independiente, el objetivo en este punto no es imposible pero sí muy difícil.

“No me estoy engañando. Esto será muy difícil de hacer, pero no es imposible. Mi esperanza es tener a Donald Trump, Joe Biden y luego, literalmente, a cualquier otra persona justo debajo. Realmente quiero que haya una salida para gente como yo, que está harta de esta constante toma de poder entre dos partidos que no beneficia a la persona común“, dijo en una entrevista.

Pero ¿qué tan complicada la tiene? Bueno pues de acuerdo con la ley de Estados Unidos, los candidatos presidenciales independientes pueden comenzar a juntar firmas después del 5 de marzo de 2024.

La cosa es que se tienen que juntar 113 mil 151 firmas de personas que no votaron en las primarias presidenciales de ninguno de los partidos en Texas.

Te puede interesar