Lo que necesitas saber: Este miércoles, las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad con más de mil 700 elementos para las manifestaciones en diferentes puntos de la capital del país.

La noche antes de la tan esperada inauguración del Mundial 2026, en la capital del país se llevará a cabo la marcha “Caminata de las antorchas por los desaparecidos”, misma que buscará llegar al Estadio Ciudad de México.

Foto: @OVIALCDMX

Marcha nocturna que llegará al Estadio Ciudad de México… previo al Mundial

Si de pura casualidad tienen programado pasar esta noche cerca del Estadio Ciudad de México, mejor piensen dos veces antes de hacerlo, pues además de los cierres viales por el Mundial, también habrá manifestación.

Esta marcha convocada por el colectivo ‘Glorieta de las y los Desaparecidos’ está contemplada que empiece a las 19:00 horas y vaya de la estación “Registro Federal” del Tren Ligero hasta Coloso de Santa Úrsula.

La idea es visibilizar la problemática de las desapariciones en nuestro país y expresar solidaridad con las familias de personas desaparecidas. Además de pronunciarse en contra de la relación del Mundial.

Según la agenda de movilizaciones de las autoridades, se espera que asistan alrededor de 400 personas. Aunque no se descarta que se sumen otras organizaciones y colectivos de búsqueda.

Marcha en CDMX por los desaparecidos // Facebook: Glorieta de las y los Desaparecidos

Operativo de seguridad previo al Mundial

Eso sí, debido a que no es la única manifestación que se espera este 10 de junio, las autoridades chilangas informaron sobre el operativo de seguridad que realizarán en distintos puntos de la ciudad.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un dispositivo en el que se desplegarán mil 700 elementos de la Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito“, se lee en su comunicado.

También advirtieron que solo aceptarán el ingreso de autobuses de normalistas de Ayotzinapa a la capital si permiten su revisión para descartar objetos peligrosos.

Así que ya te la sabes, toma tus precauciones para la tarde-noche de este miércoles si planeas andar por el sur de la CDMX… porque pinta para ser caótico (una vez más).