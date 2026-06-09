Bloqueo en Tlalpan: CNTE protesta y marcha de Tasqueña al Estadio Ciudad de México

Lo que necesitas saber:

La CNTE organizó una marcha desde Tasqueña hasta el Estadio Ciudad de México.

Si tienen programado pasar por Tlalpan, mejor piensen en una ruta alternativa porque desde las 10 de la mañana, grupos de la CNTE se lanzaron a las inmediaciones de la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro para manifestarse y marchar rumbo al Estadio Ciudad de México —el Azteca.

Con corte a las 11:44 de la mañana, de acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la marcha de la CNTE se encontraba en calzada de Tlalpan con dirección al Sur a la altura de Gladiolas.

Bloqueo en Tlalpan: CNTE protesta afuera de la estación Tasqueña rumbo al Estadio Ciudad de México
Foto: @OVIALCDMX

Bloqueo en Tlalpan: CNTE marcha rumbo al Estadio Ciudad de México

De acuerdo con la programación de manifestaciones en Ciudad de México, publicado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la marcha de la CNTE sobre Calzada de Tlalpan tiene como destino llegar al Estadio Ciudad de México.

Esto es en contexto de las protestas para que el gobierno de México cumpla con la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa de 2019 y un aumento salarial del 100% al sueldo base, además de que se suspendan los descuentos salariales a los trabajadores que han participado en las movilización.

Bloqueo en Tlalpan: CNTE protesta afuera de la estación Tasqueña rumbo al Estadio Ciudad de México
Foto: ssc.cdmx.gob.mx.

Presupuesto a la salud, educación y mejores escuelas rurales. La CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) mantiene un plantón en distintas calles del Centro de CDMX —principalmente en 5 de mayo.

Y durante días se ha movilizado en distintas vialidades de la ciudad para ejercer presión sobre el gobierno.

Bloqueo en Tlalpan: CNTE protesta afuera de la estación Tasqueña rumbo al Estadio Ciudad de México
Foto: @OVIALCDMX

La CNTE anticipó movilizaciones en el AICM o el Estadio Ciudad de México o el Azteca.

Mientras, el Servicio de Transportes Eléctricos avisó que el Tren Ligero suspendía el servicio con un cierre temporal en tooooooda la línea. Y que cuando terminara la marcha, lo retomaría.

Con dovelas, el operativo en calzada de Tlalpan

La policía de CDMX llevó a cabo un operativo sobre calzada de Tlalpan y División del Norte para detener la marcha de la CNTE —con dovelas y varios grupos de policías, cuyos vehículos también fueron usados para hacer una especie de muro en las calles.

Bloqueo en Tlalpan: CNTE protesta y marcha de Tasqueña al Estadio Ciudad de México
Foto: @SeGobCDMX
Bloqueo en Tlalpan: CNTE protesta y marcha de Tasqueña al Estadio Ciudad de México
Foto: @infiltradoenf1
Bloqueo en Tlalpan: CNTE protesta y marcha de Tasqueña al Estadio Ciudad de México
Foto: @El_Universal_Mx
Bloqueo en Tlalpan: CNTE protesta y marcha de Tasqueña al Estadio Ciudad de México
Foto: @El_Universal_Mx

Por su parte, el secretario de Gobierno de CDMX César Cravioto se lanzó a Tlalpan para dialogar con los/las integrantes de la CNTE. Aquí las imágenes del operativo vía Milenio:

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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