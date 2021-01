Ministro de Ontario renuncia tras irse de vacaciones al Caribe pese a la pandemia

Poco antes de Año Nuevo, en Canadá sucedieron un par de movimientos en el Ministerio de Finanzas de Ontario, que medio sorprendieron a la población, luego de que cacharan al ministro de esta región escaparse al Caribe pese al montón de restricciones de viaje por la pandemia de COVID-19.

Y pues eso no fue todo, Rod Phillips —ahora ex ministro de Finanzas de Ontario— intentó aplicar la del alcalde Diamante y engañar a la gente con un video donde aparece portando un suéter junto a una chimenea, simulando estar en casa… pero en realidad estaba dando un rol en una isla del Caribe.

It’s #ChristmasEve . To my constituents in #Ajax & people across Ontario, all the best during this special time of year. Even as COVID-19 changes how we celebrate, we should reflect on what makes Christmas so special to us – including family & the act of giving. #MerryChristmas ! pic.twitter.com/AX7hKWA88n

Rod Phillips presentó su renuncia el pasado jueves (31 de diciembre), luego de regresar a Canadá tras un viaje de más de dos semanas en la Isla St. Barts.

¿Por qué estuvo gacho que Phillips se haya ido de vacaciones al Caribe? Desde el gobierno se ha pedido a la gente que NO viaje fuera de Canadá si no es necesario. Entonces, el ex ministro de Finanzas de Ontario rompió con la ética gubernamental y a manera de disculpa, ofreció su renuncia al primer Ministro de Ontario, Doug Ford.

Aunque un poco la gota que derramó el vaso fue la publicación de un video —musicalizado y todo el rollo— en el que se observa a Rod Phillips junto a una chimenea, dando un mensaje con motivo de Nochebuena.

“Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por lo que estamos haciendo para proteger a los más vulnerables“, dijo a la población de Ontario… aunque en realidad el aún ministro estaba de vacas en la isla francesa de St. Barts —donde anduvo rolando desde el 13 de diciembre–.

Más tarde, en un comunicado donde confirmó su renuncia, el exfuncionario reconoció su error y ofreció sus “disculpas totales” a la gente de Ontario:

“Viajar en la época navideña fue una decisión equivocada, y de nuevo, ofrezco mis disculpas totales“. Aunque lo hizo un poco tarde porque tanto funcionarios de Salud como oposición y la población pidieron la salida de Phillips del gabinete de Ontario.

De hecho, la oposición filtró un video de una llamada por Zoom donde aparece Phillips con todo y suéter —y de fondo la imagen de la Legislatura— peeeeeero en el que se alcanzan a escuchar las olas del mar.

Tras la polémica, Peter Bethlenfalvy fue nombrado como nuevo ministro de Finanzas de Ontario.

I’m honoured to be sworn in as Ontario’s Minister of Finance and President of the Treasury Board.

I remain dedicated to working hard to support families, workers, & small businesses as we tackle the #COVID19 pandemic & work towards Ontario’s recovery.#ONpoli 1/2 pic.twitter.com/8hSW6agiOW

— Peter Bethlenfalvy (@PBethlenfalvy) December 31, 2020