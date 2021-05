Canadá autoriza el uso de la vacuna de Pfizer en niños de 12 a 15 años

Este 5 de mayo el Ministerio de Salud de Canadá autorizó la aplicación de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 a niños de entre 12 y 15 años. Se trata de la primera vacuna contra coronavirus en Canadá que se va a utilizar en menores de edad.

Fue el pasado 9 de diciembre de 2020 cuando el país norteamericano autorizó el uso de la vacuna para personas de 16 años o más pero la solicitud de ampliar la indicación de aplicación se recibió el 16 de abril de 2021.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud canadiense explicó que después de completar una revisión científica “exhaustiva e independiente de la evidencia”, el departamento determinó que la vacuna es segura y eficaz para prevenir el covid cuando se usa en niños de entre 12 y 15 años.

“Health Canada ha establecido términos y condiciones en esta autorización que requieren que Pfizer-BioNTech continúe proporcionando información a Health Canada sobre la seguridad, eficacia y calidad de la vacuna en este grupo de edad más joven para garantizar que sus beneficios continúen demostrándose una vez que esté en el mercado“, se lee en el comunicado.

Health Canada authorizes use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine in children 12 to 15 years of age https://t.co/LgPQ6g6hnW

— GC Newsroom (@NewsroomGC) May 5, 2021