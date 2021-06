Una empresa que no existe y leyes de Singapur: El enredo detrás del contrato con CanSino

Andalaosa. Recientemente un reportaje elaborado por PODER, en colaboración con Univisión Noticias, reveló que el enredo que hay detrás de la firma del contrato entre el Gobierno de México y CanSino Biologics, la farmacéutica china que acordó entregarnos 35 millones de vacunas contra COVID-19.

Resulta que LATAM Pharma Innovative Ventures es el enlace entre CanSino y la Secretaría de Salud en el contrato de compra de vacunas. Según la información encontrada para el reportaje, esta firma tiene apenas 4 empleados y fue dada de alta en Suiza el 10 de diciembre y registrada el 22 de diciembre de 2020, dos y 14 días después de la firma del acuerdo con el gobierno.

Luis Doporto Alejandre, relacionado con el caso de Panama Papers, aparece como el presidente de esta firma.

En el contrato aparecen con firmantes el secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer Varela; el CEO de CanSino Biologics, Xuefeng Yu; así como el director de LATAM Pharma, Jérome Piquet.

Y las irregularidades en ese contrato no son pocas: existe también una afiliada de LATAM Pharma que no se identifica, además no se puede probar la existencia legal de LATAM Pharma al momento de la firma y el contrato se firma con las leyes aplicables de Singapur cuando ninguna de las empresas involucradas en el asunto tienen sede en Singapur.

¿Poooor?

¿Y cuál es la respuesta del gobierno mexicano?

En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que CanSino es una “empresa que ha cumplido” y tiene una planta que está produciendo, por lo que nos han entregado vacunas en tiempo y forma, además de “estar actuando de manera responsable”.

Explicó que la operación tiene que ver con empresas de China y particulares de lo que no tiene control México, “nosotros solo adquirimos vacunas”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó en octubre del año pasado México hizo trato con tres empresas que en ese momento presentaban un mayor avance en la vacuna: Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Cada una de esas empresas eligió su representación legal y la farmacéutica China eligió a Drugmex, que está instalado en Querétaro para hacer el envase en México.

En relación a por qué con la jurisdicción de Singapur y no en México o China, el canciller explicó que la empresa y la representación jurídica en México decidieron que así fuera.

“Son diferentes países del mundo, eso no es ninguna anomalía, es un uso y costumbre habitual en los contratos internacionales de nuestro país“, afirmó.