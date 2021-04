Mujer le fracturó el cráneo a un joven y golpeó a un perrito con un azadón

El pasado 29 de marzo un perrito y un hombre fueron atacados por una mujer que los golpeó con un azadón en el rancho “La Fe”, ubicado en los límites de Delicias y Saucillo, en Chihuahua. De acuerdo con medios locales, aunque aún no es información confirmada por las autoridades, la mujer responsable es funcionaria pública de Saucillo.

Resulta que todo comenzó con una pelea en la propiedad privada pero la mujer comenzó a agredir a Capitán, el perro que puede verse en el video, y cuando uno de sus dueños interviene para evitar que le pegara más recibió un golpe fuerte en la cabeza.

Advertencia, el video contiene imágenes fuertes.

Ya hay denuncias

Hasta el momento se sabe que el joven que resultó agredido por la mujer, Alfredo, sufrió de una fractura de cráneo por lo que además de recibir atención médica en un hospital, ya presentó la denuncia correspondiente por intento de homicidio en el Ministerio Público.

En relación al perrito llamado Capitán, la clínica veterinaria donde se encuentra internado informa que poco a poco va recuperándose, ya come y toma agua, señal de que se encuentra mejor. Las mordidas que recibió ya fueron atendidas y ya solo queda verificar que no tenga daños internos por los golpes.

Resulta que la mujer no solo atacó con el azadón que se ve en el video, momentos antes también soltó a su perro para que atacara, por lo que Capitán se acercó a defender a sus dueños y se peleó con el otro perro.

Después de ponerse en contacto con los dueños de Capitán y recibir varias peticiones, la Asociación Protectora de Animales “Naashkaan” acudió a la fiscalía a presentar la denuncia correspondiente por maltrato animal.

La identidad de la agresora no ha sido revelada pero se espera que en cuanto avancen las investigaciones pueda ser detenida y se enfrente a la justicia.