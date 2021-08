“Pues deja algo”: Funcionario de aduana en Tamaulipas es captado pidiendo soborno

¡Ay, mi México! Justo cuando uno piensa que las autoridades de este país no nos pueden decepcionar más, llega un nuevo caso de un funcionario en pleno acto de corrupción, Se trata del trabajador de una aduana de Tamaulipas, quien fue grabado cuando le andaba pidiendo soborno a un comerciante para dejarlo pasar.

Checa cómo grabaron al funcionario de esta aduana pidiendo que se mocharan con él

Sucedió en la aduana del puente internacional “Los Indios”, ubicada en Matamoros, según información de El Universal. En el video se observa cómo el funcionario de la aduana, identificado como Saúl Hernández, le explica amablemente al comerciante que tiene dos opciones: pasar como Dios manda y pagar los impuestos que marca la ley, o dejarle algo a él y hacer como que no pasó nada.

“Usted trae 10 mil dólares en mercancía. Si le pidiera nueve mil dólares no es apoyarlo, sería un robo, sería extorsión. Pero un 10 por ciento no estaría mal… trae 10 mil dólares, pues deje mil; legalmente tendría que pagar el 25 por ciento, y pues tampoco le va a convenir”, comenta el funcionario de la aduana, para finalmente poner las cartas sobre la mesa con toda claridad: “¿Quiere boleta o quiere dejar algo y se va?”.

El tipo incluso crítica al comerciante por no cobrar su respectiva “comisión” por hacer el trabajo de pasar la mercancía por la aduana: “Yo a donde voy si alguien me dice ‘te encargo, ¿me llevas algo?’, pues claro, deja algo, la gasolina no es gratis”, le dice.

Lo peor de todo es que el funcionario acepta con toda calma que ni siquiera ha visto la mercancía en cuestión, a él parece sólo importarle que si vale 10 mil dólares, le dejen su parte para evitar el pago de los impuestos que marca la ley y así todos contentos.

Pero como lo torcieron, ya hasta perdió su empleo

De acuerdo con el medio antes citado, esta no sería la primera vez que se acusa a Saúl Hernández de andar cometiendo actos de corrupción en la aduana, pero parace que éste será el último.

Horacio Duarte Olivares, administrador General de Aduanas del Gobierno Federal, informó en su cuenta de Twitter que se ordenó el cese inmediato del funcionario de Matamoros por “pérdida de confianza”, además, aseguró que el caso va a ir a dar a la Fiscalía.

“Tenemos una política de cero tolerancia a la corrupción. Ordené el cese inmediato del abogado de la aduana de Matamoros por pérdida de confianza y se procederá ante la Fiscalía. Seguimos trabajado para erradicar la corrupción y el influyentismo”, escribió.

Ayyy, nos encantan los finales felices…