El 9 de diciembre de 2005, en los noticieros de la mañana más importantes de México se transmitió lo que parecía ser un operativo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la cual estaba dirigida por Genaro García Luna. Fue ahí cuando todos conocimos a Florence Cassez, una mujer francesa que terminó en prisión acusada de secuestro, por lo que acá te contamos lo que escribió en una carta cinco años después de su detención.

El caso de Florence Cassez

Esa mañana de diciembre de 2005, Florence Cassez se convirtió en un personaje conocido por todos, ya que tras un supuesto operativo, la acusaron de liderar, junto a su pareja, Israel Vallarta, una banda de secuestradores.

FOTO: ARCHIVO/ PEDRO MARRUFO/CUARTOSCURO.COM

Además de detenerlos, la extinta AFI rescató a tres personas presuntamente secuestradas por la banda “Los Zodiaco”. Sin embargo, se empezaron a destapar algunas dudas sobre las acciones de las autoridades; y luego de un reportaje difundido en los medios, García Luna tuvo que aceptar en 2006 que se había tratado de una “recreación” de lo que había pasado en realidad el 8 de diciembre de 2005.

Después de tres años de darse su arresto, las autoridades mexicanas dan a conocer su sentencia: 96 años en prisión. Sin embargo, tras una apelación, en 2009 se decide reducirle la condena a 60 años.

FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM

Fue cuando respondió el gobierno de Francia y su entonces presidente, Nicolás Sarkozy, quien comenzó a apoyar a la familia Cassez para intentar que las autoridades mexicanas liberaran a Florence.

Sería en 2009 que la relación entre México y Francia se tensó, pues el mandatario francés pidió a Felipe Calderón, durante una visita oficial, que negociaran la extradición de su connacional. ¿La respuesta del presidente mexicano? No la liberarían para dejarla regresar a su país.

La carta que escribió Florence Cassez en prisión

Tan solo un año después de esto, el periodista Francisco Reséndiz de El Universal visitó a Florence Cassez en la prisión de Tepepan para entrevistarla, pero además de conseguir varias declaraciones, ella le dio una carta dirigida a las autoridades y a la población de México.

Foto: Netflix.

“No me crean, lean mi expediente y allí encontrarán las pruebas de mi inocencia, encerraron mi cuerpo mas no mi mente y ahora voy a luchar por todos nosotros que sufrimos una injusticia en México”, escribió Cassez.

Pero no solo dijo esto en el documento que redactó el 20 de marzo de 2010; igual señaló lo siguiente: “Quiero que mi voz se escuche. Ya no tengo miedo, sufro una gran injusticia como muchos de ustedes”.

Mientras que sobre sus presuntas víctimas (Cristina Ríos, su hijo Cristian, y Ezequiel Elizalde) ella comentó esto a Francisco Reséndiz: “No sé cómo pueden dormir con lo que hicieron. Ellos saben que no los traté, que nunca los vi. Vivir con una mentira de ese tamaño no es cualquier cosa. Yo viví un secuestro, esas 20 horas que me tuvo la policía, los entiendo, pero no fui yo quien los dañó“.

Incluso culpó a Luis Cárdenas Palomino de haberle pegado para que ella dijera lo que él quería a las cámaras; “nunca le importó que hubiera medios”, comenta al respecto.

Foto: Luis Carbayo-Cuartoscuro.

Tres años después, el 23 de enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la libertad de Florence Cassez por no seguirse un debido proceso.