La ausencia en la Cumbre de las Américas se puede ir desechando como factor de un supuesto distanciamiento entre México y Estados Unidos. No será en el evento que se realizará en Los Ángeles, pero los presidentes AMLO y Biden sí hablarán muy pronto.

Primero lo dijo AMLO, pero muchos no se la creyeron. Ahora, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre, lo confirmó: el presidente de México y el de Estados Unidos, Joe Biden, tendrán su reunión privada en julio próximo.

Foto: Getty Images.

Lo anterior lo dijo la vocera de la Casa Blanca, luego de hablar sobre la exclusión de varios países de la Cumbre de las Américas, lo cual fue la principal razón por la que AMLO canceló su participación en el evento.

“La posición importante del presidente Joe Biden es que creemos que los dictadores no deben ser invitados”, señaló la vocera, quien también mencionó que no hay ninguna bronca con el gobierno de México por su postura, por el contrario, les es comprensible.

“Es importante reconocer que existe una variedad de puntos de vista sobre esta cuestión en nuestro hemisferio, al igual que en los Estados Unidos”, señaló Karine Juan Pierre.

Foto: Cuartoscuro// Getty Images

Aún se desconoce qué día exactamente se realizará el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Joe Biden. De acuerdo con la vocera, se tratará de una visita bilateral, en la que los presidentes de México y Estados Unidos darán seguimiento a los asuntos que se aborden en la Cumbre de las Américas.

“Estados Unidos sigue siendo la fuerza más poderosa para impulsar acciones hemisféricas para abordar los desafíos centrales que enfrentan los pueblos de las Américas: desigualdad, salud, clima y seguridad alimentaria. El presidente sigue siendo un líder en el hemisferio”, aseguró muy modestamente la vocera de la Casa Blanca.

Foto: Getty Images.

A menos que ocurra algo fuera de lo común, no habría razón para que no se realice el encuentro entre AMLO y Biden, la cual podría haberse realizado en la Cumbre de las Américas… pero pues el presidente de México decidió no asistir.

Por si no están muy enterados, AMLO decidió no ir a la mentada Cumbre porque Estados Unidos excluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua. López Obrador logró que la administración de Biden pusiera el asunto a consideración… pero a final de cuentas pasó lo que señaló la vocera de la Casa Blanca: según los estándares de Estados Unidos, “los dictadores no”.