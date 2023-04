Por medio de sus redes sociales, la activista Katia Rodríguez ha estado luchando para que no liberen a su hijo Santiago, de 19 años, quien la intentó matar a puñaladas en Jalisco.

¿Qué fue lo que pasó? ¿por qué quieren soltar al joven? Acá lo que se sabe hasta el momento.

El caso de Katia Rodríguez

En un principio Katia era pareja de César, un hombre que la violentaba de todas las maneras posibles: física, sexual, económica y psicológicamente. En ese contexto creció Santiago, el hijo de esta pareja.

Ella denuncia en sus redes que su expareja nunca pagó la pensión alimenticia de su hijo, la despojó de su casa y además siempre la amenazó con quitarle la custodia.

Foto: @Kathyrdz

Eventualmente Katia se casó con otra persona y las cosas se complicaron mucho más. En 2019 este hombre se llevó a Santiago y no dejó que ella lo viera por más de un año. El joven consumía drogas, alcohol y tenía comportamientos muy violentos.

Katia pudo tener contacto con él otra vez y lo rescató para ayudarlo con la rehabilitación. El 15 de febrero pasado Santiago le dio cinco puñaladas a su mamá con un cuchillo. Sus hermanitos menores estaban en la casa también.

Ella denuncia que el joven le decía que la iba a matar y que después mataría a sus hermanos. Describe que ya en la calle él seguía golpeándola y ahorcándola mientras se reía.

Santiago fue detenido y vinculado a proceso pero su papá le pagó abogados que consiguieron reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a lesiones calificadas. Todo esto en solo dos semanas, así lo cuenta en una entrevista con el Heraldo.

Foto: Kathy Rdz vía TikTok

Uno de los temores de Katia es que su hijo pueda salir de prisión, que sus brotes de violencia se agraven y se convierta en un feminicida. Santiago, que fue víctima y testigo de violencia en su casa, se convirtió también en un victimario que no ha sido abandonado por su mamá a pesar de todo.

“Un adicto como mi hijo Santiago va a decir lo que sea necesario con tal de no seguir en la cárcel, pero él tomo decisiones al clavarme un cuchillo, golpearme casi 30 minutos, perforándome el pulmón izquierdo. Santi necesita ayuda integral incluso psiquiátrico y no premios ni salir libre“, escribe la también abogada en sus redes sociales.

Denuncia que ha sido amenazada, insultada y también ha recibido burlas por parte del bufete de abogados que contrató su expareja.

“Exijo protección para mí, mis hijos, mi ex Edgar y todos los testigos en mi carpeta de investigación, mi vida y la de todos está en peligro inminente. Mi ex marido César G. tiene poder económico y los abogados Xaman Mc Gregor, así como amistades de mi hijo me están amenazando“, se lee en su cuenta de Twitter.

