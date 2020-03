En conferencia de prensa, la Secretaría de Salud informó que hasta este miércoles 18 de marzo ya se tienen registrados 118 casos confirmados de coronavirus COVID-19 con 314 casos sospechosos.

59% de los pacientes son hombres y el 9% han requerido hospitalización, en algunos casos para continuar con el proceso de aislamiento. El 2% se encuentra grave.

La mediana de edad son 41.5 años en el rango de 17 a 80 años.

Hasta el momento hay tres casos de recuperamiento: uno en Sinaloa, otro en el Estado de México y en Coahuila.

Factor emocional y psicológico

Para recomendar medidas para enfrentar el aislamiento y el periodo de sano distanciamiento durante la contingencia por coronavirus, la secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, Lorena Rodríguez Bores, pidió entre otras cosas:

Recordar que es una situación temporal, algo que va a terminar

Reconocer que mantenernos en casa es un bien para todos, cambiar la visión hacia un afrontamiento positivo, pensar que se contribuye a un bien para la familia

Tratar de mantener una rutina para tener una sensación de normalidad y control

No mantenerse viendo la TV por largos periodos, mantenerse ocupado

por largos periodos, mantenerse ocupado Para los niños, dejar claro que no son periodos vacacionales

Racionar la exposición a la información, evitar la sobre información y verificar las fuentes

evitar la sobre información y verificar las fuentes Continuar en lo posible con las actividades académicas y laborales a distancia

Tener contactos de personas de confianza para liberar las emociones

Mantener cuidados de una vida saludable

Las crisis representan oportunidades para mejorar

Hablar con la verdad a los niños con información adecuada a su edad y desarrollo mental

Ser congruentes con los mensajes dirigidos a los niños: no hacer compras de pánico, por ejemplo

Enseñarles a los menores cómo protegerse ante el posible contagio

Transmitir seguridad

Para los adultos mayores es importante cancelar las citas médicas no necesarias, que no se hagan cargo de otras personas por largos periodos de tiempo como nietos, hijos, etc.

La funcionaria explicó que entre los síntomas psicológicos y emocionales que podrían presentarse por el aislamiento prolongado son cansancio, fatiga, alteraciones en los patrones de alimentación, aumento de peso por largos periodos de inactividad, lentitud física y mental, estado de aburrimiento crónico que lleva a un desánimo para realizar actividades, cambios emocionales repentinos, así como un aumento en los miedos y preocupaciones.

Explicó que la persona que se encuentre afectada por la sobre exposición a información de la pandemia de coronavirus y por el aislamiento prologando podría presentar: