¿Karma? Cazador furtivo muere aplastado por elefantes en Sudáfrica

Una más al conteo de mil maneras de morir: Un presunto cazador furtivo murió este fin de semana pasado luego de que una manada de elefantes lo aplastara en el Parque Kruger, en Sudáfrica. Sí, de acuerdo con el Departamento de Parques, este sujeto huía de los guardias, con dos cómplices más, cuando se cruzó en el camino a los enormes paquidermos.

Autoridades informaron recientemente que encontraron el cuerpo de un presunto cazador furtivo aplastado por elefantes en el Parque Kruger, en Sudáfrica. Al respecto, Isaac Phaahla, vocero de SanPark, dijo que esto ocurrió luego de que el sábado ubicaran a unos hombres sospechosos por lo que comenzaron a perseguirlos.

[Thread] MEDIA RELEASE – SUSPECTED POACHER KILLED BY ELEPHANTS IN THE KNP

South African National Parks (SANParks) today, 18 April 2021 reported the death of a suspected poacher in the Kruger National Park (KNP) and the arrest of one accomplice which took place yesterday /…

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 18, 2021