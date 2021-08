¡Ternurita! Nace en CDMX ‘Metrobusito’, un Metrobús bebé 100% eléctrico

¡Apoco no dan ganas de abrazarlo! Si hace unos meses nos enterneció cañón conocer al Metro Bebé (ese que entró al quite para revisar las líneas subtarráneas de la capital cuando sucedió aquel incendio que dejó sin funcionar la Línea 1) no hay forma de no enamorarse de Metrobusito, un Metrobús bebé que acaba de nacer en nuestra bella CDMX.

Presenta el Metrobús a su versión bebé: ‘Metrobusito’

Roberto Capuano, director General del Metrobús de la Ciudad de México, fue quien rompió las redes sociales con la presentación de Metrobusito. A través de su Twitter mostró dos fotos de este tierno Metrobús bebé y explicó que se trata de un vehículo 100% eléctrico.

Además, destacó que representa un experimento de movilidad desarrollado conjuntamente entre la empresa VEMO, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Bosque de Chapultepec y, por supuesto, el Metrobús de la CDMX.

Y presento este Metrobusito 100% eléctrico** **Experimento de movilidad conjunto VEMO, Instituto de Ingeniería de la @UNAM_MX, Bosque de Chapultepec, @SECTEI_CDMX y @MetrobusCDMX pic.twitter.com/55c6ZOjC5x — Roberto Capuano (@Capuano) August 14, 2021

Y así reaccionó el internet a su llegada

En la imágenes que compartió Capuano observamos el Metrobús a escala, con los mismos colores y leyendas en sus costados. Pero es su tamañito lo que nos conquistó a todos. Usuarios en redes dejaron ver lo mucho que les gustó la llegada de Metrobusito como dios manda: con unos buenos memes y toda clase de comentarios amorosos.

mi alma por un viaje en el ✨metrobusito✨ https://t.co/FnKwBegbi2 — zoe (@Zoe_GonMar) August 14, 2021

-Este es el transporte bebé

-Aww… 😩 Yo quería el rojito#MetroBebé #MetrobusBebé pic.twitter.com/jL19b8OsKR — México Es Springfield (@MexSpringfield) August 15, 2021

Yo no sabía que existía un metrobusito bebé!! pic.twitter.com/biEsfc5UIJ — mimokokeshsaku (@SandraELF2) August 14, 2021

Pero claro, tan lindo luce este nuevo transporte chilango como tan lindo se veía el Metro Bebé, que no faltó quien pidió un Trolebús bebé, una ecobici bebé, un cablebús bebé y por ahí hasta pidieron ya también un Mexibús bebé. ¿Te los imaginas?

Lo único malo es que el director del Metrobús no explicó más detalles de cómo operará Metrobusito en la capital, pero si el cablebús reunió a miles de personas el día de su inauguración, nomás echale cuántos le madrugaríamos para ser los primeros en abordarlo y disfrutar de un viaje en su pequeño cuerpecito.

Esperamos tener pronto más noticias sobre este Metrobús bebé y más info sobre cómo, cuándo y dónde lo veremos circular. Por ahora sólo nos queda preguntar, ¿si pudieras tener a Metro Bebé o a Metrobusito, con cúal te quedarías? ¿O qué otro transporte de CDMX amarías ver en versión miniatura? 🤔