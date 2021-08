¡Te amo, México! ‘Pandemio’ traspasa fronteras y se vuelve noticia en Japón

Jajajaja si alguna vez alguien te pregunta de dónde eres, tú debes responder con mucho orgullo que de México… la tierra de ‘Pandemio’. Resulta que la curiosa botarga que se anda paseando por los centros de vacunación contra COVID en CDMX, ya se volvió famoso ¡hasta las lejanas tierras de Japón!

Una cadena de noticias japonesa le hizo un merecido reportaje a Pandemio

No, no se trata de una broma. Una cadena de noticias de la televisión japonesa, destinó uno de sus espacios a la ya muy querida mascota de la vacunación chilanga. La neta no entendemos nada de lo que dice la reportera (porque apenas terminó Tokio 2020, se nos olvidó el japonés), pero según quienes ya tradujeron por ahí el texto, hablaron muy bien de nuestro querido Pandemio.

En el reportaje publicado en Youtube, que dura sólo unos pocos segundos (no entendemos el motivo de eso, pero en fin… japoneses), se explica brevemente que el personaje en pantalla es nada menos que un panda que fomenta la vacunación y pone a los presentes a bailar y hacer ejercicio antes, durante y después de la vacuna contra COVID.

Pandemio protagoniza el reportaje apareciendo con sus fabulosos pasos de baile, mientras algunas personas le siguen el paso desde sus asientos. También se ve cómo otras gentes ni lo pelan, pero al panda no le importa y continúa animando la vacunación en CDMX.

Y si quieres saber cuál cadena de noticias de la televisión de Japón fue la encargada de poner a nuestro México en boca de todos gracias a su reportaje de Pandemio (digo, para saber a quién agradecerle el gesto…), fue nada menos que ANNnewsCH.

Y así reaccionó el internet a la fama de la botarga

Obviamente ver a Pandemio rompiendo fronteras y llegando a ser noticia hasta Japón, originó que los usuarios de redes le dedicaran unos buenos memes e ilustraciones para conmemorar su éxito. Desde un cara a cara con Susana Distancia, hasta los lamentos de quienes no les tocó verlo en vivo el día que fueron a vacunarse.

Pandemio en la televisión japonesa 😂 pic.twitter.com/MBISHk6KAI — ダリア🐰 (@liainjapan) August 12, 2021

Susana Distancia vs Pandemio pic.twitter.com/mAyEjawByK — Víctor Aramburu (@varamburucano) August 13, 2021

Hasta en un módulo les bailó Earned It de The Weeknd. Qué mala suerte, JAJAJA 👎🏼 pic.twitter.com/1i9gTMMUnN — Victor Hugo (@vhg_gonzalez) August 13, 2021

A webo, pandemio rompiendo fronteras, para que no digan que no hacemos nada bien. pic.twitter.com/9Q52w4HkXe — Randy Marsh (@c3sarp4blo) August 13, 2021

Pandemio saltó a la fama a finales de julio cuando comenzó la vacunación contra COVID para personas de 18 a 29 años en CDMX. Por ahí ya salieron algunas personas a decir que se trata de un ser humano metido en un disfraz, pero no les hagas caso… no saben lo que dicen. Si te lo encuentras cuando vayas por tu vacuna, tú síguele el paso a sus bailes y dale un fuerte abrazo (bueno, mejor no, porque Susana Distancia se enoja).