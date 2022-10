Y en “Noticias que no le gustan a Fernández Noroña”… aunque desde el gobierno federal se dice “ya, pin%&/)e cubrebocas, ya ni te lo pongas”, en la CDMX se dice algo no tan similar. Es más, se seguirá recomendando su uso.

En la Gaceta Oficial número 958, el gobierno de la CDMX reconoce que el uso del cubrebocas es voluntario en espacios abiertos y cerrados (siembre y cuando haya condición de sana distancia), sin embargo, recomienda continuar utilizándolo.

Foto: Cuartoscuro

Para que la banda no se alebreste tanto, las autoridades de la CDMX aclaran que el uso del cubrebocas no se recomienda para todos los casos. Únicamente en espacios cerrados cuando no exista sana distancia o adecuada ventilación, así como en lugares de alta afluencia de personas.

Respecto a lo anterior, en el anuncio del gobierno capitalino se indica que, entonces, el uso del cubrebocas es recomendable en escuelas, transporte público y hospitales.

Foto: Cuartoscuro

“Ahhhhhh, pero si el fin fue a ver al Roger Waters y ya casi nadie lo usaba”, dirán algunos… pues bueno, de hecho en eventos como espectáculos públicos en espacios cerrados también se recomienda seguir poniéndose el insumo sanitario.

El gobierno de la CDMX indica que también es recomendable que las personas mayores, así como personas con enfermedades respiratorias, no dejen de ponerse el cubrebocas. Lo mismo las personas con patología crónica o inmunodepresión y aquellas sospechosas o confirmadas de COVID-19.

Como se sabe, las personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 tienen menos posibilidades de resultar contagiadas… al menos un poquito menos que aquellas que decidieron no vacunarse. Por ello, a estas últimas se le pide no dejar de lado las medidas básicas de prevención.

“Menores de 8 años cumplidos acompañados por sus padres o tutores acudieron a la Junta Local de Caminos en donde se encuentra el Centro de Vacunación de Toluca a recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 (agosto 2022)”. Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Todo este anuncio/recomendación lo da el gobierno de la CDMX a raíz de que, a desde el viernes 14 de octubre de 2022, el uso del cubrebocas dejó de ser obligatorio… bueeeeno, nunca lo fue (según presume López-Gatell), pero ahora ya en ningún lugar se debe se presionar a su uso.

Lo anterior también aplica a los vuelos. Hace unos días, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) anunció que el uso del cubrebocas ya no es obligatorio en aeropuertos ni aviones de México. Así que ahora los que comienzan a ser vistos “raro” son los que han decidido continuar utilizándolo.

“El uso del cubrebocas será de manera opcional (…) Tanto pasajeros como tripulación tendrán la opción de prescindir de él”, señaló la AFAC.