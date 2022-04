“Me derrumbo”: Cecilia Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, halla posibles restos de su hijo

Aunque su labor implica la conciencia de que, tarde o temprano, esto podía suceder, Cecilia Flores no dejó de expresar el pesar causado por hallar los que podrían ser los restos de su hijo.

Durante una jornada más de búsqueda, Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que, aparentemente, ya encontró a su hijo Marco, desaparecido en 2019.

“Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo”, compartió Cecilia por medio de sus redes sociales.

En entrevista con Milenio, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora señaló que una persona anónima le informó sobre la localización de la fosa. Es un lugar donde “encontraría lo que ha estado buscando”, le dijo el informante anónimo.

Tras el aviso, de inmediato Cecilia Flores se trasladó y, ya que el terreno en que el encontró los restos era demasiado grande, contó (vía videollamada) con el mencionado informante como guía.

“Esta persona me dice que sí, que le mande un video cuando entre y él me va a guiar hasta donde es, llegué al lugar, empezamos a hacer la excavación y sí, ahí estaba el cuerpo”.

La búsqueda de los restos a partir de las indicaciones del informante anónimo no la realizó Cecilia Flores en compañía de integrantes de Madres Buscadoras. En esta ocasión, según comentó en entrevista, sólo se hizo acompañar de su cuñada.

Los hijos de Cecilia Flores, Alejandro y Marco, desaparecieron en 2015 y 219, respectivamente. Tras años de no recibir respuesta de parte de las autoridades, en 2019, creó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora… un 10 de mayo, Día de las Madres.

Su labor la ha hecho blanco de amenazas. Incluso, en alguna ocasión un sicario la tuvo de rodillas, apuntándole con una pistola, contó en entrevista para El País: “Pensaba que me iban a matar, así que miré a los ojos al que me apuntaba y le dije: Si me vas a matar, dispárame de frente y piensa en tu madre porque ella, el día que tú desaparezcas, te estará buscando como yo busco a mis hijos”.

La mamá grande de Sonora, como es conocida, líder actualmente al grupo de cerca de 2 mil personas que, en conjunto, buscan a 5 mil desaparecidos.

Hace unos meses, Cecilia Flores llamó la atención de todo México al, en un mensaje, pedir el apoyo de líderes del narco para la localización de sus desaparecidos. No económico ni humano… simplemente que les permitieran entrar a territorios controlados por grupos criminales para buscar. “Ya sabemos quién manda aquí porque lo vivimos cada día”, señaló Flores.