Joven acusa brutalidad y robo por parte de policías en la CDMX

Un nuevo caso de abuso de autoridad y robo (sí, robo) por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, ha dado de qué hablar en redes sociales. Y es que este 15 de mayo una joven denunció públicamente a cuatro policías que la golpearon y le robaron pertenencias después de chocar sobre Avenida Patriotismo.

De acuerdo con el relato que brindó Cecilia Miranda a través de sus redes sociales, la joven afectada relató que la noche del 14 de mayo, aproximadamente a las 11:20 de la noche, ella regresaba a casa después de dejar a un compañero cerca de una de las estación del Metro CDMX. Sin embargo, tuvo un accidente.

01:03 #PrecauciónVial | Por percance vehicular sobre Patriotismo y Benjamín Franklin, servicios de emergencia acuden al lugar. pic.twitter.com/QWtebFKEGD

— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 15, 2021

Una joven tuvo un accidente por avenida Patriotismo, en CDMX

“Yo venía manejando la camioneta de mi madre por avenida Patriotismo, a la velocidad moderada. Y cruzando avenida Franklin perdí el control de mi camioneta, porque tenía ya fallas en la transmisión y eso hizo que no pudiera redireccionar el volante. Me fui a estampar con una jardinera de la ciclovía”, menciona la joven en un video.

Cecilia continúa diciendo que luego del choque –que no tuvo heridos ni lesionados– bajó de su camioneta sin ninguna lesión, esto gracias al uso de cinturón de seguridad y las bolsas de aire de la camioneta. “No me pasó absolutamente nada, ningún rasguño. Cruzo la jardinera, veo a un señor que estaba como a unos 20 metros a la izquierda de mí y le dije que estaba bien”, agrega.

Cuatro policías capitalinos se le fueron encima y la acusaron de conducir drogada

La cuestión es que en un abrir y cerrar de ojos, Cecilia Miranda vio cómo cuatro policías de la CDMX se acercaron rápidamente a ella. “Un hombre y una mujer se abalanzaron hacia mí afirmando que estaba drogada, que estaba borracha. Me empezaron a gritar que no podía hablar, me esposaron y me empezaron a arrastrar aproximadamente 50-100 metros entre la camioneta y la patrulla”, indica.

A pesar de que Cecilia comenzó a gritar para pedir ayuda a las personas que estaban cerca del lugar, la joven afirma que los elementos de la SSC la tiraron al suelo y le indicaron que ya se callara. “Yo estaba pegada junto a la patrulla y sentía que si me subía nadie iba a poder ayudarme, así que empecé a gritar desesperadamente que llamaran a mi mamá”.

Los elementos de la SSC ejercieron la brutalidad policíaca

Cecilia comenzó a gritar y repetir el número telefónico de su madre con la esperanza de que alguien le marcara. Mientras tanto los policías capitalinos estaban encima de ella ejerciendo un claro abuso de autoridad: “Tenía los pies de uno en mis costillas… mi cabeza ya estaba casi sobre la otra jardinera de la ciclovía”, relata la joven.

Afortunadamente minutos después varias personas intervinieron y ayudaron a Cecilia Miranda a quitarse a los elementos de seguridad de encima. Una vez que la chica vio el apoyo, corrió hacia las personas y finalmente se pudo comunicarme con su hermana a quien le pidió que fuera por ella ya que los policías la estaban violentando y se la querían llevar.

esa era yo, después de que cuatro policías me violentaron, esposaron, sometieron, tiraron, pisaron y por si fuera poco, entraron a mi camioneta mientras yo estaba en el suelo , gritando por ayuda, a robar mi teléfono y credenciales…. @Claudiashein @GobCDMX #lapolicianomecuida https://t.co/THd5UyODio — cecilia miranda gómez (@mirandasinmar) May 15, 2021

E incluso son acusados de haber robado las pertenencias de la víctima

Al lugar del incidente llegaron varias patrullas más, sin embargo, cuando eso ocurrió la primera patrulla con los cuatro policías se fueron. Pero al parecer no lo hicieron con las manos vacías, pues mientras Cecilia era agredida, los otros dos elementos de la SSC se metieron a la camioneta y le robaron su celular y la cartera donde tenía todas sus identificaciones.

La joven también señala la nula ayuda que obtuvo de su aseguradora, quienes no quisieron hacerse responsables al ver que la chica no contaba con su licencia (que iba en la cartera que fue robada). Esto a pesar de que varios testigos confirmaron lo ocurrido y hasta indicaron que vieron a dos policías entrar al vehículo de Cecilia Miranda.

Y, claro, una piensa que su seguro va a responder por el dinero que le pagas por su cobertura pero no, @GNPSeguros no lo hizo. Acudió un ajustador y no quiso darme ningún servicio porque NO TENÍA LICENCIA cuando todes les testigues afirmaron que me acababan de robar mi cartera — cecilia miranda gómez (@mirandasinmar) May 15, 2021

Cecilia Miranda pide que este tipo de acciones no queden impunes

“Afortunadamente hay registro en las cámaras de la ciudad, que ya fue publicado como un accidente vial, y entonces pues ahora toca hacer una denuncia”, informó a sus seguidores mientras detalló el proceso que seguirá en cuanto a los bienes inmuebles, pues por ahora las agresiones y lesiones por parte de la policía capitalina deberán esperar.

“Sólo hago esto para que me ayuden a compartir, a difundir, y que este tipo de casos no puedan seguir así. De paso agradecer a todas las personas que me ayudaron y me permitieron poderles compartir esto”, finalizó Cecilia Miranda en el video que podrán ver a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por cecilia miranda gómez (@ceciliamirandaaa)

Hasta el momento la SSC de la CDMX no ha dado su versión de lo ocurrido

A pesar de que en redes sociales han comenzado a llegar las quejas de lo que ocurrió con Cecilia Miranda, la SSC de la CDMX no ha comentado nada respecto al caso. Uno que de nueva cuenta nos hace cuestionarnos si realmente la policía está para cuidarnos…