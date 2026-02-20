¿Qué pasó con la cédula profesional? Ya no es una identificación oficial

Lo que necesitas saber: La cédula profesional ya no es una identificación oficial en México.

¿Qué creen? Para los despistados, esta es una buena información: la cédula profesional ya no es una identificación oficial en México.

Sí, tanto en su formato digital como físico dejó de ser válida, a partir del 18 de febrero y todo quedó confirmado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Entonces, ¿ahora para qué nos va a servir?

¿Qué pasó con la cédula profesional?

Ok, si bien la cédula profesional ya no es un documento de identificación oficial —para eso está la INE o la CURP con los nuevos planes del gobierno de México—, este documento seguirá acreditando la profesionalización de las personas.

Es decir, la cédula profesional sirve únicamente para acreditar que una persona es apta para desarrollar su profesión, ya sea al nivel técnico, técnico superior universitario o la licenciatura.

En contraste, ya no sirve para que una persona acredite su identidad en trámites oficiales ante las autoridades.

Pueden checar toda la información en la publicación del DOF del 17 de febrero, donde aparecen estos cambios a la cédula profesional —que, dicho sea de paso, pueden tramitarla en línea en este enlace de la SEP.

Otros documentos que sí siguen vigentes como identificación oficial

La poderosa INE.

El pasaporte (emitido por la SRE).

Cartilla del Servicio Militar.

Licencia de conducir.

Credencial del INAPAM.

Y en el caso de la CURP biométrica, a partir de febrero de 2026, será aceptada como identificación oficial y universal, según los planes del gobierno mexicano. Acá pueden checar los cambios publicados en el DOF.