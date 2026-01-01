Lo que necesitas saber: En el tren viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

El domingo 28 de diciembre, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec registró el descarrilamiento de un tren sobre la Línea Z en el que viajaban 250 pasajeros. Desafortunadamente 14 personas murieron y 97 personas resultaron heridas.

Saldo de 14 muertos y más de 90 heridos

A las 18:00 horas del 28 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum actualizó la información y confirmó la tragedia. 98 personas lesionadas (cinco de ellas de gravedad) y 13 personas perdieron la vida.

“He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar”. Señaló Sheinbaum.

Sin embargo, la lista de personas fallecidas aumentó de 13 a 14, luego de que la Secretaría de Marina confirmó que, una mujer de 73 años de edad falleció el jueves 1 de enero del 2026.

“Se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico registrado en días pasados”.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, se descarriló la maquina principal en la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos.

Para dimensionar lo ocurrido, basta saber que la presidenta ordenó el despliegue de elementos de 15 instituciones. Entre ellas, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, cuerpo de bomberos, policía estatal y local, así como una representación de la Secretaría de Gobernación.

Gobernación comparte lista de personas lesionadas

Al filo de la medianoche del día del accidente, la Secretaría de Gobernación compartió en redes la lista de personas lesionadas en el descarrilamiento del tren interoceánico.

Aunque se dijo que eran 98 las personas que sufrieron algún tipo de lesión, en la lista de SEGOB sólo aparecen 70, quizás por tratarse únicamente de las personas que necesitaron hospitalización.

Los lesionados fueron distribuidos en cinco hospitales: en el de Juchitán, en el hospital general de Salina Cruz, hospital de Ixtepec, el de Matías Romero y en el de Tehuantepec.

Recuperan los cuerpos de las personas que murieron

Casi un día después de que ocurriera este incidente, las autoridades informaron que lograron recuperar los cuerpos de las 13 personas que fallecieron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Además, revelaron que de las 98 personas que resultaron heridas, solo 36 personas continúan recibiendo atención médica especializada.

Así lo informó Claudia Sheinbaum inicialmente

Alrededor de una hora después de lo ocurrido, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió los primeros reportes del tren Interoceánico. Lo hizo por medio de redes sociales, en donde detalló que el transporte sufrió el accidente en el tramo de Asunción Ixtaltepec.

“Se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal e instituciones federales, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardarse”, explicó Sheinbaum.

“De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente”, informó la presidenta.

“El Gobierno del Estado reafirma su respaldo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y mantiene el seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades federales y municipales, hasta la atención integral de la situación. Seguiremos informando.

FGR abre carpeta de investigación

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó en redes que ya se abrió una investigación para determinar las causas de lo sucedido con el Tren Interoceánico.

“Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas. Seguiremos informando”, señaló Godoy en mensaje en redes.

Un nuevo incidente ferroviario se registró en México. Esta vez, el Tren Interoceánico se descarriló a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z.

De acuerdo con el primer reporte que ofreció la Secretaría de Marina, en el tren viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”.