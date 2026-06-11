Un momento, ¿por qué y desde cuándo Chequia se llama así?

Lo que necesitas saber: El uso de Chequia y República Checa son correctos, aunque con diferencias.

Chance alguna vez se han preguntado por qué y desde cuándo Chequia se llama así. Además de si el uso de estos dos nombres son correctos.

Y, ¿qué creen? Tanto República Checa como Chequia son válidos, aunque la diferencia está en el uso oficial del primero. Pásenle a echar un ojo a esta historia.

Foto: Fox

¿Desde cuándo Chequia se llama así?

En la primavera de 2016, un comité estatal decidió que este país de Europa Central debía llamarse Chequia después de debates y debates sobre el asunto.

Czechia para los cuates en inglés y Tchéquie en francés, así como otras traducciones al español (Chequia), chino o ruso.

Foto: Pexels.

El proceso lo llevó hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una manera para simplificar el nombre y no usar República Checa en eventos no oficiales, aunque sí relevantes como una Copa Mundial de Futbol.

¿Chequia y República Checa son lo mismo?

Revisamos la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Checa y ahí encontramos que si bien el uso de los dos nombres es correcto, sí hay diferencia.

“Es importante recordar que tanto el nombre abreviado (geográfico) como el nombre formal (político) son nombres oficiales del país”, explica.

El nombre formal es República Checa y su abreviado es Chequia. Los dos son reconocidos ante la ONU.

Foto: Pexels.

Chequia se usa para asuntos de comunicación informal, artículos en medios de comunicación, redes sociales, en ocasiones en que se utilicen nombres abreviados o cortos, en eventos relacionados con el comercio, economía o culturales, científicos, deportivos.

Y República Checa se utiliza para asuntos más formales y de carácter oficial como tratados internacionales y documentos oficiales de gobierno.

Es casi casi como México y Estados Unidos Mexicanos, el primero suele usarse en la cotidianidad, eventos culturales, deportivos, científicos y el segundo ya para cuestiones oficiales.

¿Por qué usa dos nombres?

Era cuestión de estandarizar y reforzar la identidad. Sobre todo porque tras más de cien años de historia, la nación vivió cambios importantes tanto en sus límites geográficos como Estado.

En 1918, el país era conocido como República Checoslovaca y dos años después como República Checo-Eslovaca.

(Si esto les suena es porque Chequia y Eslovaquia compartían territorio, eran una sola nación, hasta 1993 bajo el llamado Divorcio de Terciopelo, a causa de diferencias políticas entre las dos regiones, la primera más industrializada que la otra).

Foto: Wikipedia.

Aunque luego fue ‘Protectorado de Bohemia y Moravia’ —o Tschechei— durante la ocupación de los nazis.

Después, recuperó su nombre como República Checoslovaca y en los 60 agregó el socialista: República Socialista Checoslovaca.

En el 89 cambió otra vez el nombre a República Federativa Checoslovaca y más tarde a República Federativa Checa y Eslovaca, por cuestiones linguisticas y para visibilizar las dos regios más importantes. Hasta llegar al proceso de separación, de donde surgió Chequia y Eslovaquia.

Foto: Google Maps.

Chequia es integrante de la Unión Europea. Su capital es Praga y es una república parlamentaria —es decir, el gobierno recae en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La ocupación

Ya como República Checa, el país buscaba un nombre unitario tanto de manera interna como a la mirada internacional.

Así que se decidieron por Chequia, cosa que resultó polémica porque para las personas adultas mayores ese nombre les recordaba a la ocupación nazi.

Foto: Pexels.

‘Tschechei’ como decían los alemanes y otros más pensaban que podía confundirse con Chechenia pero 10 años después esta nación aparece ante la Copa Mundial como Chequia.

Un poco de historia

En el año 500, las tribus eslavas llegaron a territorio checo y desde el siglo X se le conocía como países checos, ubicados en lo que era el territorio de la llamada Gran Moravia.

Su nombre proviene de una leyenda sobre uno de sus líderes: Čech. Con el paso de los siglos, este territorio cambió fronteras hasta que terminó siendo absorbido por el Imperio Austro-Húngaro en el siglo XVII y más tarde, en 1918, los eslovacos se unieron a los checos.