Lo que necesitas saber:

México tiene dominio total sobre Corea del Sur cuando se enfrentan en mundiales, con dos victorias en dos partidos

Tal como se esperaba, México no tuvo mayor contratiempo para vencer a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026. Ahora toca la segunda prueba: Corea del Sur en Guadalajara.

Duelo clave, pues el encuentro contra los coreanos podría ser decisivo. Luego del resultado entre Chequia y Sudáfrica, una victoria representaría asegurar el primer lugar del grupo y el boleto a dieciseisavos de final. ¡Venga!

México vs Sudáfrica en el Mundial 2026
México venció a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 / Foto: MexSport

Fecha, hora y transmisión: ¿A qué hora juega México vs Corea del Sur en el Mundial 2026?

Habrá que esperar una semana para volver a ver a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pues el partido contra Corea es hasta el próximo jueves.

Vamos directo con el dato que necesitas saber:

  • ¿Cuándo juega México vs Corea del Sur? Jueves 18 de junio.
  • ¿A qué hora es el partido? Arranca a las 19:00 horas.
  • ¿Dónde ver? Pasará por televisión abierta a través de Canal 5, Canal 9 y Azteca 7; también por TUDN y ViX.
¿Dónde ver el México vs Corea del Sur del Mundial 2026?
Foto: Korea Football Team﻿ (Facebook)

México tiene paternidad contra Corea en mundiales

La ilusión es bastante grande, naturalmente, pues después de ganarle a Sudáfrica, se espera otra victoria contra Corea del Sur.

Tanto por la versión mostrada en la inauguración como porque México trae de a chavo a Corea: dos veces se han enfrentado en mundiales y las dos ganó la Selección Mexicana.

  • Se les ganó 3-1 en Francia 1998
  • Se les ganó 2-1 en Rusia 2018

En el registro histórico se empareja más el asunto, con 8 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Pero jugando en casa, con la posibilidad de asegurar el boleto a la siguiente ronda… ¡Imposible perder!

México rompe maldición en juegos inaugurales en Mundiales
México en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

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Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

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