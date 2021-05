Interesante: Científicos suizos descubren punto débil del COVID-19

Cada vez se ve más cerca la luz al final de este túnel llamado COVID-19. No sólo porque en muchas partes del mundo –incluido México– la vacunación contra el virus del SARS-CoV-2 avanza cada vez más, también lo decimos por los recientes descubrimientos que se han hecho en torno al virus originado en Wuhan a finales de 2019.

Uno de ellos fue el que recientemente hicieron investigadores de la Universidad Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, quienes en conjunto con otros colegas de las universidades irlandesas de Berna, Lausana y Cork, lograron encontrar lo que puede ser el ‘talón de Aquíles’ (el punto débil, vaya) del COVID-19. ¡Enhorabuena!

El equipo de científicos descubrió un método que podría ayudar a frenar la multiplicación del COVID-19 en el organismo. Algo que podría ayudar a la industria farmacéutica a desarrollar un medicamento que logre frenar o disminuir la producción de proteínas del SARS-CoV-2, la cual causa que el virus se replique en otras células.

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Science, el hallazgo que hicieron los investigadores se basa en que las células producen proteínas mediante el ribosoma, el cual logra sintetizarlas mediante la lectura del material génetico ARN en secuencias de tres letras que no deben presentar ninguna anomalía.

Y es que en caso de que el ribosoma presente un ‘error’ en la secuencia de letras, cualquier virus (como el COVID-19) podrá replicarse a través del llamado “cambio de marco”, donde sólo lea una o dos de las letras del ácido ribonucleico en la secuencia del ARN. Algo similar que ocurre con el VIH que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Si bien el “cambio de marco” es muy raro en las células humanas (por si mismas), el estudio afirma que si alguien consigue hacer un medicamento que evite una lectura incorrecta del ARN entonces el COVID-19 no podrá reproducirse y eventualmente el virus se debilitará. Por lo que ahora la tarea más difícil queda en mano de la industria famacéutica.

