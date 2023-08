Lo que necesitas saber: Aunque el alcalde de Uruapan pidió que los dueños de tortillerías denuncien para ver qué pueden hacer, el gobernador de Michoacán aseguró que los hechos se investigarán de oficio.

La resistencia al control de precios de parte del crimen organizado (un caso similar reportado en Guerrero el año pasado) dejó a Uruapan, Michoacán sin la materia prima para echar el tradicional taco. Por 24 horas, todas las tortillerías del municipio cerraron.

Luego de recibir amenazas vía WhatsApp de parte de un grupo criminal, ayer, 3 de agosto, los dueños de las tortillerías de Uruapan decidieron no levantar la cortina. De acuerdo con diversos medios, en el audio que se distribuyó de manera anónima se advertía que, en caso de abrir, los locales serían incendiados.

Tortillería tradicional de México / FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

La que puede denominarse como “la crisis del taco” se agravó en el municipio michoacano, ya que ni siquiera en las tiendas de autoservicio fue posible encontrar tortillas. El regreso del esencial alimento dependerá de las garantías de seguridad que ofrezcan las autoridades, previeron los dueños de locales.

Alcalde de Uruapan asegura que todas las actividades están garantizadas en el municipio

La innegable existencia del problema (pues con todas las tortillerías cerradas cómo decir que no) fue confirmada por el alcalde de Uruapan, Ignacio Campos. El funcionario señaló que, en efecto, se distribuyó un audio amenazante en grupos de WhatsApp… sin embargo (y, al parecer, sin hacer gran cosa) aseguró que hay garantías para realizar cualquier actividad económica con completa libertad.

“Sí cerraron, pero quiero aprovechar para comunicar que la seguridad de las actividades productivas y comerciales en Uruapan están garantizadas, porque estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del Estado y la federación”, declaró Campos.

FOTO ILUSTRATIVA: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Nada más para dejar ver que los problemas de inseguridad se extienden a algo más que la falta de tortillas y, aunque no venía mucho al caso, el alcalde de Uruapan agregó que desde el sábado pasado hay operativos en los autotransportes del municipio.

“No evadimos la responsabilidad que tenemos”, aseguró Campos para rematar con el ya clásico y poco efectivo “son más los buenos que salen a trabajar”.

Extorsiones como el que sufren las tortillerías se investigan de oficio: Ramírez Bedolla

El alcalde de Uruapan insinuó que, a pesar de que no es un problema reciente, su administración no ha hecho gran cosa para acabar con las extorsiones debido a que los dueños de tortillerías no presentan la denuncia correspondiente… y, pues ya saben, invitó a la gente a denunciar, para crear las líneas de investigación y bla, bla, bla.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Sin embargo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, le aplicó un “no digas mam$%&as, Mary Jane”, ya que este tipo de delitos se investigan de oficio en el Estado.

“De oficio la extorsión ya se investiga en Michoacán; en el caso de las tortillerías en Uruapan ya estamos en conjunto con la Fiscalía de Michoacán indagando el tema para dar con los responsables”, aseguró el mandatario estatal. “Personalmente estaré atendiendo el tema”.

