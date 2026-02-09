Lo que necesitas saber: Hasta el momento, no hay un emplazamiento a huelga, pero lo que es real es la denuncia de los trabajadores de la Cineteca por la precariedad de sus condiciones laborales. La institución asegura que resolverá la problemática.

“Y ahora, ¡qué va a ser de tanto cinéfilo mam$%&/dor!”, es la preocupación de muchos ante la noticia del posible paro en la Cineteca Nacional. Sin embargo, lo verdaderamente importante es lo que denuncian y exigen los trabajadores…

Porque, muy bonitas sus tres sedes y muy selectas las películas que se proyectan ahí, pero parece que quienes trabajan para la Cineteca Nacional lo hacen en condiciones precarias.

Cineteca Nacional México // Foto: Wikipedia.

Además de no tener prestaciones, algunos trabajadores de la Cineteca Nacional tienen atraso en pagos de quincena

En comunicado, trabajadores del Fideicomiso para la Cineteca Nacional denunciaron que, de las 340 personas que laboran en la institución (en sus tres sedes), 70% lo hace sin seguridad social y sin acceso a prestaciones de ley. Es decir, laboran bajo el esquema de “honorarios”.

De acuerdo con dicho comunicado (citado por diversos medios, como Proceso) dicho personal está en la incertidumbre laboral, no sólo por lo ya mencionado, sino porque únicamente se les dio extensión de contrato para el mes de enero de 2025. Febrero, marzo y meses siguientes quién sabe qué será de ellos.

La muestra se proyectará en la Cineteca Nacional de las Artes./imagen Conaculta

Peor aún: en enero pasado, se denuncia, sólo aquellos trabajadores que cuentan con antigüedad mayor a seis meses tuvieron “derecho” a recibir su salario completo… el resto está a la espera de que se les dé una de las dos quincenas.

“Esta condición nos genera una situación de completa vulnerabilidad jurídica, pues no se nos asegura nuestro futuro dentro de la institución, y a cambio se nos pide expresamente continuar ordinariamente con nuestras funciones”, denuncian los trabajadores de la Cineteca Nacional.

Cineteca Nacional anuncia que se pondrá al corriente en pagos… y que habrá solución a tema de contratos

Entrevistado por el medio especializado en cine, Zoomf7, un trabajador señala que la apertura de dos sedes más a la ya conocida ubicada en colonia Xoco (Chapultepec y Cineteca Nacional de las Artes) lo único que ha representado para quienes laboran en la institución es, sí, más carga laboral, pero no aumento de sueldo o mejores prestaciones… “ahora ni siquiera tenemos contrato”, lamenta.

Foto: Erick Ponce // Flecha que apunta a la Cineteca Nacional Chapultepec.

Tras denunciarse la situación de trabajadores de la Cineteca Nacional, desde hace días existe el rumor de un posible paro de labores, lo cual afectaría las actividades de sus tres sedes. Ante esto, la institución dependiente de la Secretaría de Cultura emitió un comunicado en el que asegura “que se solventará la situación”…

¿Toda la situación? Bueeeeno, en el comunicado publicado en redes, la Cineteca Nacional señala que sólo la situación relacionada con los pagos de sus colaboradores… pero aclarando que la mayoría de ellos recibieron la paga del mes de enero (nomás no los que no tienen la mentada antigüedad).

Foto: Presidencia // Cineteca Nacional Chapultepec.

Respecto a las demás denuncias, los trabajadores de la Cineteca Nacional señala que este 9 de febrero se llevará a cabo una reunión para “dar solución e informar sobre la renovación de contratos”. ¿Y las condiciones laborales? Bueno, eso parece que es otro asunto al que, por el momento, no se le atenderá… o a ver, habrá que esperar a checar lo que se diga en la reunión.

¿Qué exigen los trabajadores de la Cineteca Nacional?

Basificación de trabajadores o, mínimo, que los contratos sean de 1 a 3 años; que si no hay renovación de contrato, se avise con 90 días de anticipación… y que se contrate personal para poder atender las exigencias de las tres sedes con las que cuenta ya la Cineteca Nacional.

Además, los trabajadores exigen jornadas laborales de 40 horas semanales (con sus respectivos dos días de descanso)… ya que, según lo que un trabajador contó a ZoomF7, aquellos que laboran por honorarios no tienen horario fijo.