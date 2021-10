“La Zona Rosa no es Las Vegas”: Claudia Sheinbaum descarta apoyar el corredor turístico en la Cuauhtémoc

“No es ni necesario discutirlo”, dijo con toda claridad Claudia Sheinbaum sobre el proyecto que la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pretende inaugurar el próximo año en la Zona Rosa. Sí, hablamos del tan polémico Corredor Turístico-Tecnológico que a todos nos hizo levantar una ceja porque pues… ¿alguien lo pidió?

¿Un corredor turístico en la Zona Rosa?

Esta semana fue uno de los temas de los que más se habló, porque la neta no es por tirarle pero fueron más las críticas que los halagos para el corredor turístico que Sandra Cuevas quiere poner en la Zona Rosa. La hoy alcaldesa de Cuauhtémoc presentó el proyecto el pasado 28 de octubre.

Este es el proyecto del Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa, con una infraestructura a la altura de las grandes ciudades. Se pretende iniciar su construcción el siguiente mes e inaugurarlo el 14 de febrero del 2022. #DeCuauhtémocParaLaCDMX pic.twitter.com/jDBwczPJ4G

Y es que una de las principales dudas fue que de dónde sacaría billete para tal cosa (¡costaría 300 millones de pesos!). Bueno, ella dijo que la mitad sería cortesía de la iniciativa privada y esperaba que la otra mitad la desembolsara el gobierno de CDMX.

Pero como ya notaste, Claudia Sheinbaum no pretende ni ponerse a discutir el asunto pues dice que la Zona Rosa no está para esa clase de obras.

Sheinbaum descarta apoyar tal cosa

La jefa de Gobierno fue cuestionada por la prensa al respecto este sábado y dejó claro que no tiene intención de apoyar el corredor turístico. Sheinbaum considera que la CDMX es muy rica, culturalmente hablando, como para andarle copiarle el estilo a Las Vegas.

“No pues yo creo que quiso traer Las Vegas la ciudad y la ciudad es más rica que eso. No voy a entrar en debate, pero aparte de todos los permisos que tendría que pedir que no son para la Zona Rosa, la Zona Rosa no es Las Vegas, la Ciudad de México es capital cultural de América (…) y no es ni necesario discutirlo“, dijo.

«Ni necesario discutir. La Zona Rosa no es Las Vegas. La Ciudad de México es capital cultural de América».@Claudiashein descalifica y descarta el proyecto del Corredor Turístico-Tecnológico propuesto por la alcaldesa de Cuauhtémoc @SandraCuevas_, que costaría 300 MDP. pic.twitter.com/H1kAX3Hau2 — Alex Ramblas  (@alexramblasr) October 30, 2021

La alcaldesa de Cuauhtémoc presumió el Corredor Turístico-Tecnológico de la Zona Rosa como una infraestructura “a la altura de las grandes ciudades”. Dijo que su construcción iniciaría en noviembre con el objetivo de inaugurarlo en febrero de 2022. Pero en fin, al menos con el apoyo del Gobierno de CDMX parece que no contará.